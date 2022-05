Ley General de Aguas sería catastrófica: Mario Mata

Debido a que eliminaría las concesiones de agua a los productores agrícolas, la Ley General de Aguas, cuya iniciativa presentaron legisladores del partido Morena, traería consecuencias catastróficas para la economía si es aprobada, advirtió Mario Mata Carrasco, diputado federal por el 5º Distrito.

En rueda de prensa donde participaron los también diputados federales Eliseo Compeán Fernández, Rocío Reza Gallegos, Patricia Terrazas y Daniela Álvarez, Mario Mata alertó que la nueva ley pretende desaparecer los módulos o asociaciones de riego y aumentar excesivamente las regulaciones a las concesiones de agua, lo cual provocaría la desaparición paulatina de las actividades agropecuarias.

Recordó que al Poder Legislativo se le ha instruido emitir la Ley General de Aguas, para cumplir por lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo, no se ha podido promulgar la ley en mención porque no ha sido posible quitarle la carga ideológica, ya que los legisladores de izquierda no entienden que la riqueza, para ser repartida, tiene que ser generada y en esta región lo que genera riqueza es el agua.

Señaló que la intención del bloque de Morena es abrogar la Ley de Aguas Nacionales, vigente actualmente, lo cual no es necesario. Dicha ley, promulgada en 1992, no se cumple porque las instancias federales encargadas de ejecutarla no tienen recursos para velar porque se respeten los volúmenes de agua asignados.

Dio a entender que la Ley General de Aguas puede ser aprobada por mayoría simple, es decir, con los votos de poco más de la mitad de los legisladores, por lo cual pidió el apoyo de la sociedad.

Delicias Pronostican altas probabilidades de lluvias en cuencas hidrológicas

“Y eso es muy mal presagio para nuestro país, no lo vamos a permitir. Ojo: es una ley secundaria, esa ley secundaria necesita solamente el cincuenta por ciento más uno. Nosotros pedimos la ayuda de la ciudadanía, sobre todo la ayuda del sector agropecuario”, subrayó.

El diputado federal recordó que el estado de Chihuahua es uno de los productores principales de alfalfa, avena forrajera, chile verde, cebolla y nuez, por lo que si se quita el insumo del agua, debido a cuestiones políticas, se generaría una “catástrofe económica” bastante fuerte.

“Sí hay la preocupación y vamos a estar trabajando: el próximo 11 de mayo, aquí en el Centro de Convenciones, tenemos un gran evento que es el Foro Nacional del Agua, donde se le va a tomar protesta al Consejo Estatal, donde vamos a trabajar sobre las propuestas de los agricultores, de los productores pecuarios, para la Ley General de Aguas”, anunció.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También, dio a conocer que la Asociación Nacional de Usuarios de Riego sesionará aquí en el estado de Chihuahua, evento en el cual participarán la Secretaría de Desarrollo Rural y la gobernadora María Eugenia Campos Galván.