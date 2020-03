Llama a ciudadanos no detener economía

Delicias.- El delegado Juan Carlos Loera de la Rosa llamó a los habitantes de la región centro sur del estado a mantener la calma en medio de la contingencia por el coronavirus y no dejarse llevar por la histeria ni detener sus actividades económicas, al mismo tiempo que confirmó se gestionarán apoyos para los dueños de pequeñas empresas que podrían verse afectadas.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Al ser entrevistado en esta ciudad el sábado, Loera de la Rosa recordó que en esta fase 1 de la contingencia deben evitarse actividades no esenciales, como también las grandes concentraciones, por lo cual la Secretaría del Bienestar hizo un operativo para separar a los adultos mayores durante la entrega de las tarjetas bancarias con las cuales podrán cobrar su pensión.

Sin embargo, enfatizó que las actividades económicas no se deben paralizar porque más de la mitad de los trabajadores “vive al día”.

“Es decir, no hay concentraciones pero sí muchas medidas esenciales que la gente debe continuar: ¿Qué no es esencial llevar la comida a la mesa de los hijos? Porque más del 60% y un porcentaje mayor, más del 60% (digo más del 60 por ciento para no equivocarme) están al día. Día con día, semana con semana, dependen los trabajadores, las trabajadoras, de lo que ganan en su trabajo”, señaló.

Observó que un porcentaje importante de la fuerza laboral se emplea en la economía informal y quienes están insertos en ella son los más afectados.

“Puede ser que para algunos diputados, sobre todo los de aquí los de la región, de esta región de Delicias, conservadores, se les haga muy fácil hacer un llamado a la histeria colectiva y que nadie se mueva, que se paralice… Nosotros tenemos que poner el ejemplo, ellos reciben un sueldo, pueden trabajar por Internet desde su casa: la mayoría de la gente no tiene señal de Internet en sus casas”, recordó.

Al mismo tiempo, el funcionario federal dio a conocer que se gestionarán apoyos para los pequeños y medianos comerciantes, pero primero se esperará a ver cuál es el resultado de esta contingencia.

Reiteró el llamado a la población para que mantenga la calma en esta fase 1 donde se deben tomar medidas preventivas como el lavado de manos, evitar las aglomeraciones y guardar “una sana distancia” para evitar posibles contagios del coronavirus.





Te puede interesar:

Local Abrirán espacios en hospitales de Juárez conforme haya enfermos de Covid

Gossip Priscila, Andrea y Samatha reinas en pausa





Policiaca Muere mujer atropellada en el Periférico de la Juventud