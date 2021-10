Madre de Jessica Silva pide juzgar aquí a responsables

DELICIAS.- Justina Zamarripa de Silva, madre de Jessica Silva, exigió que los responsables de la muerte de su hija sean juzgados en Chihuahua y no en el estado de Sinaloa, denunciando que es mucho el daño hecho a la gente de esta región, como sucedió con los tres agricultores de la Cruz y Andrés Valles Valles, que permanecen encerrados.

Después que se conociera que los seis elementos de la Guardia Nacional implicados en la muerte de “Jessy” pidieran llevar su proceso en Mazatlán, Sinaloa, Justina Zamarripa expresó su indignación.

“¡Aquí es donde van a pagar, porque aquí es donde cometieron el crimen, no en Sinaloa! No creo que mi gente, que es Chihuahua, vayan a permitir que se haga eso, porque pues han hecho mucho daño. No nomás fue el asesinato de mi hija, fueron los tres jóvenes (agricultores) que fueron detenidos, que ellos (la Guardia) los llevaban también; el señor (Andrés) Valles Valles, que también está implicado en muchas cosas, o sea, han hecho mucho daño”, recordó “la Chatita” Zamarripa.

La madre de Jessica Silva anticipó que el martes de la próxima semana acudirá al Congreso del Estado, donde solicitará a los diputados locales que aboguen para que el proceso judicial contra los militares se desarrolle en la entidad.

“Porque para mí no es justo que ellos estén allá sabe dónde, porque temen por su vida ¿Por qué no temieron en el momento que asesinaron a mi hija? Hubieran pensado lo que habrían hecho, o lo que proseguía matando a una persona inocente”, externó.

La señora Justina Zamarripa agradeció que no hubieran muerto más personas inocentes, mencionando además que su yerno, Jaime Torres, se recupera muy lentamente de las secuelas que le dejaron las heridas causadas por los impactos de bala.

Respecto a sus tres nietos adolescentes, dijo que hubo la promesa por parte de los diputados del congreso local de gestionarles becas para que sigan estudiando, comenzando por la mayor, quien tiene diecinueve años de edad y quiere cursar una carrera universitaria.

Asimismo, dijo que 28 de los legisladores del congreso manifestaron su apoyo a la familia para que se haga justicia en el caso de Jessica, quien cumplió el pasado 8 de septiembre un año de haber perdido la vida.