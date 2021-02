Mandan productores 200 mil litros de leche a secador de rubio

Meoqui.- Un volumen mayor a los 200 mil litros de leche se envió de los centros de acopio de Rosales y Meoqui hacia la planta secadora de Rubio, en el municipio de Cuauhtémoc, debido a que la planta industrial que procesa el lácteo para Liconsa en Delicias dejó de recibir a las pipas de los pequeños productores de esta región.

Desde el martes de esta semana comenzaron a ser devueltos los vehículos que transportaban el lácteo hacia la planta, explicándose a los productores del sector social que esto obedecía a la escasez de gas.

Santos Anchondo, dirigente de un grupo de pequeños ganaderos, afirmó que la leche de la mayoría de los centros de acopio establecidos en la región se envió hacia la secadora de Rubio. Detalló que del centro de acopio de Meoqui las pipas se llevaron antier 150 mil litros y otros 50 mil del municipio de Rosales, sin contar otros sitios donde se recibe el producto.

El entrevistado señaló que hace tres días fue devuelta la primera pipa y antier los centros de acopio se encontraban saturados de leche, quejándose de la falta de comunicación por parte de Liconsa, pues no les avisó que dejarían de recibirles el producto.

Aunque el precio pagado por la planta industrial ubicada en Rubio es menor al de garantía de 8.20 pesos, los lecheros decidieron enviar allá su producto con tal de que no se eche a perder, explicó Anchondo.

Precisó que en Cuauhtémoc les pagarán el litro de leche a 6.15 pesos, pero temen que el secador de allá se sature porque no deja de entrar mucho producto proveniente del sur del país.

Dijo que los productores están siendo apoyados por gobierno del estado, que intenta establecer comunicación con la paraestatal para saber cuál es la situación actual en la planta de Delicias, donde ya no ha habido más apagones.

Anchondo mencionó que en fechas pasadas habían analizado planes de acción por los problemas que tienen con Liconsa, refiriendo que hubo interés por parte de los industriales del queso en adquirirles leche. Pero ante la presente contingencia consideran seriamente explorar esta opción.

Otro problema no resuelto es la falta de pago por parte de la federación a los productores del sector social, a quienes adeuda dos semanas.

Santos Anchondo refirió que Liconsa había prometido ponerse al corriente con ellos cuando iniciara este año, con el nuevo presupuesto para la compra de leche, pero nuevamente se ha retrasado como sucedió en diciembre.

“No sabemos lo que esté pasando con el nuevo presupuesto y luego la verdad no le entiendo yo a las políticas de las dependencias federales: nunca nos ha pasado esto; tenemos las puertas cerradas para entrar con ellos, no nos reciben, que no hay citas, que no hay tiempo, y hasta la fecha no hay contacto con ellos, contrario a otras dependencias”, denunció.