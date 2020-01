Mensaje de LeBarón *Patricio en Delicias

SENTIDO.- Un mensaje muy profundo trae consigo el representante de la comunidad menonita de Julián LeBaron, quien participará en los próximos días en una marcha de protesta contra la violencia que se organiza desde Cuernavaca a la Ciudad de México, y la cual encabezará el escritor Javier Sicilia.

VIOLENCIA.- LeBaron expresa quiérase o no, expresa el sentir de miles o millones de mexicanos, y tiene perfectamente el diagrama de problemática social que enfrenta México.

INSEGURIDAD.- En una reciente entrevista radial que le hizo el comunicador Sergio Gómez, LeBarón expresó con bastante crítica: “El Gobierno tiene el monopolio de la seguridad y no la brinda, los legisladores dicen tener nuestra representación y no nos representan, no legislan temas para atender problemáticas urgentes como la delincuencia y la inseguridad”.

RESPONSABILIDAD.- Y claro que tiene razón, si la autoridad gubernamental de los tres niveles de gobierno no te brinda la seguridad, cómo puedes avanzar en otras áreas de la sociedad.

CIFRAS.- “Cada día matan a 100 personas y nada decimos ni reclamamos como ciudadanos al Gobierno”, son duros y crudos datos, pero verdaderos.

UNIÓN.- El mensaje a la ciudadanía del dirigente menona es unirse y luchar contra este desgobierno que nos viene arrastrando desde hace mucho tiempo. No es responsabilidad de AMLO, hoy en el poder, son las secuelas que nos dejaron los anteriores gobiernos, todos los priistas y panistas, todos tiene su parte de responsabilidad.

DOLOR.- Pero ese mensaje de LeBarón expresa mucho dolor, cuánta tristeza y verdad y representa no solo a un hombre, sino a una comunidad agredida por la sociedad y olvidada del gobierno, como lo estamos miles de mexicanos.

PATRICIO.- Ayer estuvo en Delicias, el exgobernador de Chihuahua Patricio Martínez, dando una cátedra sobre el Tratado de Aguas Internacionales del 1944 que suscribieron en su tiempo los gobiernos de México y Estados Unidos.

EXSENADOR.- Martínez, invitado por la Asociación de Unidades de Riego del Estado de Chihuahua y su presidente Salvador Alcántar, reunió a algunos alcaldes, a los presidentes de módulos y otras organizaciones de productores de la región centro sur, interesadas en el tema del agua.

AGUA.- Luego de los amagos de la Conagua por querer llevarse el líquido, los productores del distrito de riego

REVISAR.- El mensaje del también exsenador es claro, que los legisladores y gente del Poder Ejecutivo pugnen porque se revise dicho tratado que de suyo como está actualmente redactado, es injusto y exige cuotas de pago del agua inequitativas a la entidad chihuahuense.

MEDICIONES.- Y sugiere a los productores, exigirle a la Conagua que trasparente de una buena vez las dote de agua que paga a los Estados Unidos con agua de Chihuahua, pues debe tener ya modernos sistemas de medición, para que se conozca realmente cuánta agua destina la entidad para cumplir dichos compromisos. gfuentes@elheraldodechihuahua.com.mx

