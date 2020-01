Meoqui, homenaje *Don Antonio Gtz *Político notable

HOMENAJE.- El municipio de Meoqui sí participará en el gran homenaje que organiza la Fundación Emiliano J. Laing para el constituyente de Meoqui, Antonio Gutiérrez Rivera el próximo 5 de febrero, día cuando se conmemora la Constitución del 17.

CONSTITUCIÓN.- Han pasado más de 100 años que se integró la Carta Magna que rige a los mexicanos y ni en Durango, lugar de nacimiento del destaco político, ni hasta ahora en Meoqui, se le ha hecho un reconocimiento a la tarea realizada por Gutiérrez Rivera que en su legado nos deja el haber participado activamente en la integración de la Constitución Mexicana que aún rige los destinos de todos los mexicanos.

DESTACADO.- Pero en particular, el trabajo legislativo del Constituyente de Meoqui, Antonio Gutiérrez- quien vivió en este municipio los últimos 30 años de su vida-, es que él como diputado de la legislatura del 1917, participó activamente en la redacción e integración de los artículo 3, 27 y 123, que son el alma de esa carta legislativa: la educación, la certidumbre a la posesión de la tierra y el respeto al trabajo, fueron parte nodal del legislativo.

POLÍTICO.- Todo ese legado heredado por ese hombre que según se aprecia era de los políticos visionarios no ha sido reconocido en Chihuahua ni en Durango. Al político Gutiérrez Rivera no le daba el gusto por el halago o el auto elogio.

ANÉCDOTA.- Cuenta una anécdota de sus últimos años que el presidente Luis Echeverría Álvarez, en un aniversario de la Constitución del 1917, invitó a México a todos los constituyentes aún con vida, para hacerles un reconocimiento a nombre del Gobierno de México. Tras el homenaje y reconocimiento a cada uno de los legisladores de antaño, les obsequió un flamante VW a cada uno de ellos, porque el presidente les dijo que el Gobierno estaba en deuda con estos hombres ilustres.

RESPUESTA.- Don Antonio Gutiérrez Rivera, rechazó el obsequio, respondiendo: “Muchas gracias señor presidente pero no acepto el regalo, a mí México, mi Patria, no me debe nada”, según testimonio de su nieta Esperanza Gutiérrez.

ALTURA.- Fue dos veces gobernador interino de Durango, el primer presidente de Lerdo Durango, senador de la República, diputado federal. Nació el 22 marzo de 1882 y murió el 27 de marzo de 1978. Vivió 30 años en Meoqui y Delicias.

PLACA.-Será reconocido a 103 años de la promulgación del Carta Magna, en un homenaje que se realizará en el municipio de Meoqui en la casona que habitó el legislador ya en su retiro y donde se hará una exhibición fotográfica y se colocará una placa.

ALCALDE.- Además se confirmó que el alcalde Ismael Pérez Pavía, y su equipo de colaboradores participará activamente en el homenaje, pues ante todo se reconoce la valía y legado del político y el que haya escogido Meoqui para vivir con su familia los últimos 30 años de su vida, expuso uno de los organizadores, Rosendo Navarro Armendáriz.

NIETA.- Un reconocimiento para su nieta Esperanza Gutiérrez, quien se dio a la tarea de escribir un texto y rescatar la obra de don Antonio Gutiérrez, cuyos restos descansan en la rotonda de los hombres ilustres en el panteón de Dolores. gfuentes@elheraldodechihuahua.com.mx

