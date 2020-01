Meoqui se suma a defensa del agua

Delicias.- Ismael Pérez Pavía, presidente municipal de Meoqui, alertó que la eventual apertura de la presa La Boquilla para enviar agua a Tamaulipas podría comprometer el abasto de líquido a la población, por lo que manifestó su apoyo a los productores agrícolas de la región.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

El alcalde dijo lo anterior al entrevistarlo durante la reunión que sostuvieron recientemente usuarios de riego, diputados y alcaldes para conformar un frente por la defensa del agua de Chihuahua, pues si vacían las presas bajarán los niveles freáticos, todas las comunidades abastecidas con pozos se verán afectadas.

Pérez Pavía señaló que el propósito es defender el agua de la entidad para que no se la lleven a otras regiones de la República, por lo que -manifestó-, Meoqui se une a la lucha de los agricultores.

“El agua de Chihuahua es de los chihuahuenses, no hay que sacrificar a nuestros agricultores: a final de cuentas, si no hay suficiente agua, si no se puede sembrar nos pega económicamente, nos pega en cuestión alimentaria y no podemos permitirlo”, declaró.





Te puede interesar:

Policiaca Por lo menos 6 lesionados en choque de rúa a Cuauhtémoc

Delicias Apuñalan y muere hombre de 26 años





Local Concientizar antes que sanciones por bolsas de plástico