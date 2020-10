Militares se fueron porque ya no tienen agua que cuidar: Pérez Pavía

MEOQUI.- El presidente municipal Ismael Pérez Pavía señaló que el retiro de las fuerzas armadas de “Las Vírgenes” y de “Las Pilas” fue porque ya no tienen nada que cuidar en los embalses, pues el agua del estado se la llevaron para el pago del Tratado Internacional de 1944.

“Bueno, pues ya no tienen, ya se acabaron toda el agua de Chihuahua, ya no tienen que cuidar en las presas; ya no hay agua, y ojalá a esos elementos los manden a combatir el crimen organizado tanto en la Sierra como en Ciudad Juárez”, expresó con ironía el edil.

Pérez Pavía señaló que la única esperanza para el campo de la región son las lluvias tardías, que podrían presentarse durante el invierno, porque las presas se encuentran abatidas y si continúan en estas condiciones el 2021 será un año muy complicado.

“Hay que tener fe en que pueda llover y que pueda recargar un poco el agua de nuestras presas”, invitó el munícipe.

Además, consideró que si la guerra por el agua terminó en esta zona fue porque el gobierno federal ya se la llevó. Sin embargo, alertó que si los embalses recuperan el volumen perdido la Comisión Nacional del Agua intentará vaciarlos otra vez.

“Tienen intereses ellos no tanto ya en el Tratado (de 1944) sino en llevar agua a otros estados”, opinó el alcalde meoquense.

