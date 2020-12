Miriam Soto buscará la presidencia municipal de Meoqui

MEOQUI.- Miriam Soto Ornelas, directora de Desarrollo Social, anunció la tarde de este lunes su decisión de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, cargo al cual dijo que llegará en condiciones particularmente complejas por los efectos de la pandemia en la salud y en las familias.

En un restaurante céntrico de la cabecera municipal, Miriam Soto hizo públicas sus aspiraciones acompañada por representantes de distintos sectores sociales de Meoqui, advirtiendo que 2021 será difícil también por la condición de abandono en que el municipio y la región han sido dejados por el gobierno federal, por la cancelación de programas, apoyos y obras.

De igual manera, señaló que existe un clima de confrontación que puso en marcha un movimiento por la defensa del agua de las presas.

“Estamos frente a un reto que va a demandar lo mejor de nosotros, un compromiso inquebrantable, un esfuerzo mayúsculo, una manera nueva de concebir el gobierno y una energía inagotable para darle solución a nuestra gente”, anticipó.

Por lo anterior, la funcionaria dio a conocer sus intenciones de ser la candidata del PAN a la alcaldía meoquense, decisión que dijo haber meditado largamente y platicado con muchos líderes, amigos y colaboradores, pues afirmó conocer lo que implica el puesto público en materia de compromiso, esfuerzo y familia.

“Pero eso es parte de lo que me enseñaron mis padres: que la única manera de salir adelante es entregarse al trabajo, y que no hay satisfacción más grande que ayudar a quien lo necesita. Esa es la convicción que me mueve”, manifestó.

