Necesario promover el “HUB” Bioindustrial entre los empresarios

DELICIAS.- Buscar los mecanismos para que las empresas se acerquen y generen productos y servicios innovadores, es una de las claves para que el recién inaugurado “HUB” de bioindustria pueda despegar y cumplir con su propósito en la región, consideró Israel Obando Montes, integrante del Consejo Ciudadano de la Región.

“Es un primer paso muy importante para poder de alguna manera vincular la investigación con el sector productivo, en una región agrícola, agroindustrial, que requiere mucho de conceptos de innovación, con mucha creatividad y mejora, de valor agregado, de industrialización a la materia prima”, comentó Israel Obando.

En ese sentido, consideró que el “HUB” será útil para ayudar a generar una derrama económica en la región, pero falta todavía afinar los detalles de la operación exitosa para que llegue a buen puerto el modelo de innovación en los negocios.

Para alcanzar este objetivo, enfatizó el entrevistado, serán clave la vinculación de las empresas con las instituciones educativas superiores y áreas de investigación, pero en particular el que se promueva el “HUB” en la iniciativa privada.

Obando afirmó que existe interés de los empresarios en la innovación y la competitividad, pero insistió en la importancia de que, a través del gobierno, se puedan generar los mecanismos para atraer la atención de las empresas.

“Muchas veces las organizaciones hacen sus esfuerzos de manera particular y no nos enteramos, o no se enteran, de las posibilidades que hay y que ofrecen dentro del sector gubernamental, y en ese caso es una alianza el HUB de innovación que involucra tanto al gobierno, por supuesto, y al sector empresarial, al sector académico, al sector de investigación y pues va a ser muy importante que se tengan los canales adecuados, la comunicación adecuada para que las empresas se enteren que pueden acceder a investigaciones”, concluyó.

Cabe mencionar que el “HUB” se encuentra todavía a un 70 por ciento de su construcción, pese a lo cual fue inaugurado el jueves pasado por el gobernador del estado Javier Corral Jurado.