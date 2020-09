“Necesitamos que la gente venga a Boquilla”, dicen agricultores

DELICIAS.- Necesitamos que la gente venga a Boquilla, la ciudadanía nos debe de apoyar mas con guardias sobre todo de noche para mandarle un mensaje al Gobierno que no puede enviar a los soldados y nada más porque sí retirarnos de las presas, afirmó el ejidatario Raymundo Soto.

“Estamos haciendo un llamado a la resistencia civil, no a la confrontación, no nos vamos a enfrentar con la gente que trae armas largas, tenemos que cuidar nuestra integridad física pero también tenemos que cuidar el agua”, dijo

Luego de que el Gobierno federal salió a dar una conferencia de prensa a nivel nacional, agricultores locales dijeron que ya se cansaron de tantas verdades a medias o sea mentiras y estar teniendo que aclarar cada vez que hacen declaraciones desde el presidente, la titular de Conagua y otros funcionarios.

El ejidatario Raymundo Soto, expresidente del Módulo 8, dijo que es desgastante y ya los agricultores se cansaron por lo que no queda otro camino que acciones de resistencia social para hacer entender al gobierno de que no se puede llevar el agua de las presas de Chihuahua.

“·El gobierno tiene un micrófono, tiene el poder en la mano y sale a decir mentiras”, calificó Soto Villegas.

“Porque el gobierno no dice que antes teníamos 3 cultivos y hoy solo tenemos un cultivo al año, porque no dice que Chihuahua es un estado semidesértico y somos los que mas pagamos el agua al Acuerdo de 1944, porque no dice que tenemos cerrado el riego 5 meses, desde octubre y hasta marzo no hay riego”, expresa el dirigente agrícola.

