Niega exalcalde de Saucillo acusaciones de peculado

Saucillo.- Las acusaciones de peculado en mi contra es un montaje político, porque anda el rumor de que me quiero ir a Morena, pero no hay tal, aseguró ayer el exalcalde de Saucillo, Armando López Torres.

Acusó que cuando fue alcalde en la gestión 2016-2018, la síndica -en ese entonces hoy alcaldesa Aidé López-, no hizo bien su trabajo, pues nunca sacó ni un señalamiento en su contra, y preguntó: “cómo es posible que ahora a dos o tres años después, y luego de que ya pasó una administración, saque a relucir acusaciones en mi contra”.

Admitió que hay un proceso legal en su contra, pero que está reuniendo a su equipo de trabajo para responder con contundencia las acusaciones.

Sobre lo del peculado advirtió: “Es un montaje de mis enemigos ocultos, pero son sólo especulaciones mientras no se aporten pruebas en mi contra”, destacó el exalcalde.

Dijo que en el proceso legal que se le quiere fincar allí se va a desmentir todo.

Consideró que son sólo “ataques políticos porque alguien dijo que me iba a ir a Morena, pero no, yo ya no voy a entrarle a la política, es muy desgastante”.

López Torres dijo que los ataques iniciaron en Saucillo, lamentablemente hay gente visceralmente manejando el Comité Directivo Estatal del PAN.

Acusó que a la alcaldesa Aidé López la manipulan los panistas y esto viene a colación porque el partido está muy dividido y manejado por 2 o 3 familias en Saucillo.

Dijo que “hay intereses políticos y económicos en los señalamientos en su contra, pero es mentira que me voy a otro partido”.

Resaltó que él como alcalde dio atención a toda la ciudadanía, lo cual no hace la alcaldesa, con quien no hay citas.

“La síndica no hizo el trabajo en su momento, ahora ella misma propicia esto”, acusó. A ella la maneja un grupo partidista desde Delicias y desde Chihuahua, y lamentó que esto suceda, ya que recordó que cuando fueron las pasadas elecciones “ella ganó por el trabajo político que le dejó él como alcalde entre la ciudadanía”.





