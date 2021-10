Niegan maltrato a adultos mayores

DELICIAS.- Después de que el jueves integrantes de la asociación Amigos Unidos denunciaran el presunto maltrato físico hacia los ancianos albergados en una casa de asistencia de la colonia Laderas del Norte, familiares de la encargada del asilo negaron que haya tal violencia en contra de los adultos mayores.

“Aquí vengo y apoyo entre semana y a los señores nunca se les ha maltratado; a mí me ha tocado ver que la señora les ha dado buena alimentación: su platanito, su avena, lo que se les da, pero nunca se les ha maltratado”, sostuvo un joven de nombre José Luis, tras enterarse del altercado entre la encargada de la casa de asistencia y el grupo de mujeres de la asociación.

Aseveró que hasta el jueves no habían tenido ningún problema con nadie, señalando que la tarea de cuidar de los ancianos no es tarea sencilla.

“Yo los he cuidado un día, un solo día y no es fácil: tengo que moverlos, tengo que acomodarlos, pero no es fácil; no sé qué traigan ellos (los integrantes de Amigos Unidos), o qué quieran, pero (para) esta señora (la encargada) es una friega cuidar a los ancianitos”, recalcó el entrevistado.

Igualmente, una mujer que se identificó como hermana de la dueña de la casa de asistencia, negó que los adultos mayores reciban malos tratos, señalando que sólo se trata de infundios por parte de la asociación Amigos Unidos.

La tarde del jueves un grupo de mujeres pertenecientes a la agrupación mencionada tronó en contra de la encargada del asilo, acusándola de malos manejos de un donativo, trascendiendo además que uno de los ancianos habría denunciado el presunto maltrato.

Agentes de la policía municipal acudieron al lugar, como también una agente de la Fiscalía General del Estado, sin que se lograra probar la denuncia de malos tratos.