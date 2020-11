Niveles de Gobierno están inactivos ante pandemia

DELICIAS.- Sin un diseño de metodologías y sin acciones concretas, las autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran confundidas y no hacen más que ver a la ciudadanía como el verdugo en esta pandemia del Covid-19, señaló Manuel Peña Salazar, Doctor en Investigación Social por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Peña Salazar observó que el gobierno sigue haciendo lo obvio al obligar a los chihuahuenses a adoptar medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, cuando lo que se tiene es un rebasamiento y dislocamiento de la pandemia, es decir, está descontrolada.

Señaló que los gobiernos municipal, estatal y federal no tuvieron un diagnóstico correcto inicial, pues no se midió adecuadamente el problema y éste se estructuró mal, por lo cual los remedios no han sido eficaces.

“Entonces seguimos nosotros dejándole tareas nada más a los ciudadanos, y el gobierno federal, estatal y municipal están inactivos, y creo que el enfrentar esta pandemia que tenemos y ahorita en esta etapa de desbordamiento, y de alto costo humano, es preocupante”, expresó.

No obstante, denunció que los gobiernos no han querido enfrentar la situación con seriedad y metodologías científicas.

Ante este panorama, Peña propuso un plan consistente en identificar a los contagiados, identificar las rutas que éstos recorrieron para detectar a los otros individuos infectados, y posteriormente confinar y tratar a los enfermos, sin abandonarlos a su suerte, para romper la cadena de contagios.

Enfatizó que no se debe dejar solos a los pacientes en sus hogares, sino que las instituciones de salud les den el seguimiento para proporcionarles la atención que requieren, a fin de lograr una inmunización.

Manuel Peña Salazar propuso también, en este sentido, crear brigadas integradas por personas que se dediquen a rastrear a los enfermos, previa asignación de un presupuesto para la adquisición de pruebas de Covid.

Igualmente planteó la necesidad de crear un banco de medicamentos para apoyar a los pacientes, porque no todos cuentan con los recursos necesarios para pagar un tratamiento.

Sin embargo, lamentó que las autoridades no emprendan estas acciones concretas que serían más efectivas que sólo dedicarse a regañar a la gente por no guardar las medidas preventivas, pues recalcó que la responsabilidad es de los tres niveles de gobierno.

Te puede interesar: