No habrá desfile del 20 de noviembre

DELICIAS.- Por segundo año consecutivo, no se llevará a cabo el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana este próximo 20 de noviembre en las calles de la ciudad, confirmó el presidente municipal Jesús Valenciano García, quien explicó que se tomó esta decisión para prevenir contagios de Covid-19 y de otros males respiratorios.

El edil explicó que, pese a estar el semáforo sanitario en color verde, se tomó la decisión de no tener desfile porque recién comienza la temporada fría del año y se tratará de no proponer eventos masivos que, de alguna u otra forma, pueden propiciar los contagios no sólo de coronavirus, sino también de gripe, influenza y alergias.

En lugar de los eventos cívicos que tradicionalmente reunían a cientos de personas, dijo, se dará prioridad a la reactivación económica.

“Y queremos tratar de parte nuestra no hacer actos, eventos que en realidad no le abonen en algo personal al crecimiento de la ciudadanía… preferimos privilegiar el que continúe la economía activada con el aforo que ya marca el semáforo verde: restaurants, comercio, para que todas las actividades se desarrollen de una mejor manera”, enfatizó.

Incluso, dijo, se buscará propiciar las condiciones para que los estudiantes de los distintos niveles asistan a sus actividades educativas, como también lo marca el color verde del semáforo.

Cabe mencionar que este será el segundo año consecutivo que se cancela el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Delicias, en el cual cada año participaban los estudiantes de todas las escuelas con rutinas deportivas y tablas rítmicas.