“No me importa la política, voy a seguir defendiendo a Rosales”: Pepe Ramírez

ROSALES.- “No Me importa la política, me importa el municipio y me importa el estado de Chihuahua y lo voy a seguir defendiendo”, dijo categórico el alcalde del municipio de Rosales, José Ramírez Licón, que pertenece al Partido de Morena y quien cuestionó fuertemente al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo, luego del enfrentamiento entre agricultores y elementos de la Guardia Nacional.

“No me importa decir que voy contra el Gobierno federal, porque voy a favor de la justicia”, destacó en una entrevista radial el edil del municipio de Rosales, sitio donde está asentada la presa Francisco I. Madero, mejor conocida como Las Vírgenes.





Pepe Ramírez dijo estar es discordancia por la intención de que se lleven el agua de las presas de Chihuahua para cubrir a otros estados. “El tratado -Del 44- de se paga con demasías, con escurrimientos, no se usa el agua para trasvases de las presas”, explicó.

Opinó que en el tema del agua han sido malas las decisiones del presidente de la República junto con sus consejeros que están mal informados. Citó de ejemplo que toman la información del estado actual de las presas, pero no consideran los volúmenes muertos y eso está muy mal.

Dijo que como presidente municipal va a pelear o también como ciudadano por defender el agua y va a seguir a adelante.

Se manifestó en contra de los trasvases. “Ya trasvasaron agua de El Granero, ya viene por las Vírgenes, y después van a querer abrir la Boquilla”, sostuvo.

Dijo sentirse contento del apoyo recibido por parte de la ciudanía y ha recibido llamados locales y hasta de otros estados del país.

El pasado domingo, el alcalde de Rosales, José Ramírez Licón cuestionó la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del agua: “Presidente usted dijo que no hay que mentir, no hay que robar ni traicionar, y en el caso del agua de Chihuahua, se está robando y traicionando”.









