"No tenemos miendo, tenemos rabia" hermana de campesino detenido

DELICIAS.- Para Estela Rivera, hermana de uno de los agricultores presos originarios de La Cruz, el miedo a las posibles represalias del gobierno federal en contra de ella y de todos cuantos defienden el agua se convirtió en ira, por las irregularidades que plagan el proceso en contra de los tres campesinos.

Dijo que ella y sus familiares están “muy consternados” porque consideran no ha habido la impartición de justicia como debe ser, pero más les entristece que en estas fiestas navideñas no podrán convivir con “los muchachos”.

“Nosotros los queremos libres a ellos, los queremos en casa; nosotros estamos esperando con mucha ilusión verlos en esta Navidad con nosotros. Desgraciadamente así no va a ser, pero sí estamos muy tristes y decepcionados del gobierno, de cómo se están manejando las cosas”, externó.

Estela y otro de sus hermanos trabajan las pocas hectáreas de tierra familiar para apoyar a su madre, quien ha vivido con el dolor de no poder abrazar a su hijo Juan Carlos desde hace tres meses y medio, a pesar de lo cual saca fuerzas para ayudar a sus otros vástagos llevándoles almuerzo al campo, para que no descuiden las faenas agrícolas.

La gente del pueblo de La Cruz también los apoya moralmente, pues los vecinos están siempre al tanto de cómo evoluciona el caso de sus tres paisanos encerrados en el Cereso de la ciudad de Chihuahua.

“También se agüitan de vernos a nosotros tristes y que no haiga ningún avance, entonces siempre nos están preguntando el presidente municipal del municipio de La Cruz… Fito Trillo también ha estado al pendiente de nosotros”, comentó la mujer.

Cuando se le preguntó si ella y su familia temen alguna represalia de parte del gobierno federal, Estela respondió calmadamente:

“Miedo no, tenemos nada más desesperación que esto no termina porque como todos hemos visto y como conocemos el caso así como se ve, pues no es algo así como para que ellos merezcan estar ahí adentro de un Cereso y que estén encarcelados; pero miedo no, no tengo miedo, tenemos rabia y coraje de que no se hacen las cosas pero no tenemos miedo”.

