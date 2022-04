No votará gobernadora en consulta de Revocación de Mandato

La gobernadora del estado, María Eugenia Galván Campos, manifestó que no acudirá a votar durante la consulta ciudadana de revocación de mandato a celebrarse el próximo domingo 10 de abril, pues consideró que es un tema sin sentido.

Durante su visita a esta ciudad, la jefa del ejecutivo estatal fue cuestionada sobre si participaría en la consulta, a lo que ella dio a entender que no votaría porque ese día podría estar fuera de la capital del estado.

“La verdad es que ni siquiera sé si voy a estar en la ciudad; entonces para que les digo si sí si no, y que no si sí, pero ya les avisaré”, declaró al principio.

Sin embargo, cuando se le preguntó si había de su parte un mensaje para los chihuahuenses en relación con la consulta ciudadana, Campos Galván aceptó que no está dispuesta a participar en dicho ejercicio.

“A mí me parece un tema sin sentido: la verdad es que no asistiría a votar, no voy a asistir… pues es una decisión personal de cada quien”, admitió la mandataria.