Pactan tregua con la CFE

DELICIAS. – Tras la toma de las vías férreas en este municipio y en el de Jiménez, los productores agrícolas que integran la organización de Agrodinámica Nacional pactaron una tregua con la Comisión Federal de Electricidad, para que se detengan los cortes de energía que afectan al campo.

Manuel Márquez Campos, dirigente de Agrodinámica en la región, explicó que desde la tarde del lunes levantaron el plantón en las vías a petición de César Jáuregui Moreno, Secretario General de Gobierno, con el compromiso de que la CFE no efectuaría más cortes energéticos, mencionando que la última acción de la paraestatal fue quitar siete postes cercanos a un establo lechero en Delicias.

Dijo que este martes esperaban demostrar a las autoridades estatales la insensibilidad de la CFE, cuya gente, señaló, no tiene palabra y no tiene disponibilidad para dialogar, por lo cual las expectativas no son halagüeñas.

“Sabemos que no vamos a lograr nada con Comisión Federal de Electricidad, porque no tiene facultades más que para generar, distribuir y cobrar, entonces ahí no podemos hacer absolutamente nada”, expresó.

Márquez puntualizó que todavía no hay ninguna promesa de celebrar alguna reunión con representantes del gobierno federal, pues una de las condicionantes es que intervenga el gobierno estatal para solicitar la reanudación de las mesas de diálogo con los productores.

El entrevistado reiteró que el reclamo de los agricultores es el mismo: tarifas eléctricas más justas, apoyo con diésel agropecuario y fertilizantes, y el otorgamiento de créditos al campo, recordando que ya tienen un año dialogando con la federación sin llegar a ningún acuerdo que los beneficie.

Dijo por último que no ha cambiado la retórica de la CFE en cuanto al pago de adeudos, y es ahí donde el diálogo se encuentra estancado.