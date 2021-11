Para aclarar situación financiera sugieren intervención de la ASE en Delicias

Gabriela Franco Díaz, regidora del PRI en el ayuntamiento, sugirió la intervención de la Auditoría Superior del Estado para que se aclare la situación financiera del municipio, al mismo tiempo que sostuvo la existencia de una deuda de cien millones de pesos con proveedores y contratistas.

Entrevistada después de la sesión ordinaria de cabildo de este miércoles, la regidora invitó a revisar los documentos de la entrega- recepción del gobierno municipal para saber qué está ocurriendo con las finanzas públicas, o solicitar una auditoría externa.

“Están firmados por el tesorero saliente y por el tesorero entrante, y ahí se dictamina. O en su defecto, solicitar a la Auditoría Superior del Congreso que venga y haga una exhaustiva auditoría y nos diga cuáles son los números al cierre de la administración pasada en la entrega de esta administración”, propuso.

La regidora priista expresó que es desgastante estar con “dimes y diretes”, pues consideró que los delicienses merecen una política de altura que, hasta este momento, les ha sido negada.

“Entonces, las declaraciones que yo hice, su ustedes se fijan, fueron puntuales en números; presenté documentos también. Esto no es un juego, no estamos jugando a un te reto y ahora rétame tu a mí, no se trata de eso. Los números no están a discusión, son fríos y se presentan tal cual está”, sentenció.

Cuando se le preguntó si todo lo anterior tiene tintes políticos, Gabriela Franco respondió que la política es servir a los ciudadanos y por lo tanto darles a conocer los números que guarda la administración municipal.

Reiteró que el aclarar el estado de las finanzas públicas municipales ya es competencia de otro nivel, como la Auditoría Superior por ejemplo, para que dé a conocer de una vez por todas cómo están los números.

“Yo no tengo ningún inconveniente de que así sea ¿Por qué? Porque cuando yo lo declaré lo hice con respaldo de papeles. No estoy tratando de incriminar a nadie, únicamente la información a la ciudadanía”, insistió.

Por último, la entrevistada señaló que el día 13 de octubre pasado Homero Beltrán del Río Méndez, actual director de Finanzas y Administración, presentó la información pormenorizada de la deuda del municipio a los regidores en pleno, por lo que todos tienen conocimiento de la realidad financiera.

“Ya si hay algún otro regidor que no quiera decir esta información a la ciudadanía, por su muy personal interés o quiera cuidar las formas, pero la información la tenemos todos por igual”, aseguró.