Para mitigar cambio climático rescatan especies endémicas de árboles

Delicias- El rescate de especies de árboles nativos de la región para reforestar espacios desprovistos de vegetación, es la tarea que se echaron a cuestas socios del Club de Leones, quienes en años pasados impulsaron la creación de un bosque de huizaches en el sector sur de la ciudad, el cual brinda sombra y aromatiza el ambiente para deleite de los paseantes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A un costado del Museo del Desierto Chihuahuense está ubicada la arboleda que se plantó hace diez años para incrementar las áreas verdes, labor con la cual se han comprometido integrantes del área de medio ambiente del club, encabezados por el señor Alfredo Martínez, quien señaló que la finalidad es mitigar el impacto negativo del cambio climático en la comarca.

“Por una parte por la sequía, por las heladas atípicas que hemos sufrido y también porque pues realmente no se han implementado las acciones de mitigación ambiental”, explicó el entrevistado.

Martínez resaltó que su proyecto nació en el Club de Leones y fue presentado con antelación en el Comité de Ecología Municipal, señalando que tienen como prioridad rescatar y reforestar con árboles endémicos, como el mezquite, huizache y encino, cuyos requerimientos hídricos son bajos.

En particular, dijo, los huizaches son los más adaptados al clima de esta zona. Pero reproducir dichos árboles no es nada fácil, pues se requiere de un proceso que inicia con la germinación de las semillas, pues no pueden propagarse a partir de ramas o esquejes como ocurre con otras especies.

Señaló que actualmente se realizan esfuerzos para reforestar la plaza del Ferrocarril en el sector norte de la ciudad, y planean hacer lo propio en aquellas escuelas que tengan terrenos desérticos.

Además, Alfredo Martínez destacó que Dulce María Heredia, ingeniero en desarrollo territorial, ha contactado a los socios del club para colaborar con ellos a través de una plataforma denominada Segundo Match, la cual pone al alcance del público la información para combatir el cambio climático.

“Sabemos que solamente los ecosistemas pueden salvar el clima y nuestro compromiso es trabajar en la restauración ecológica de estos ecosistemas”, enfatizó.

Por último, Alfredo Martínez invitó a los ciudadanos a sumarse a los proyectos en pro de la ecología, afirmando que ya son más de un millón de personas las que se han unido.

“Nosotros invitamos a las personas a que sean parte de estos proyectos de restauración, que antes de plantar un árbol, hasta restaurar ecosistemas de distintas especies, uniéndose a nuestra tribu más de un millón de “climatéricos”.