Parte caravana de lecheros rumbo a la capital

MEOQUI. -Una caravana pacífica para protestar por la irregularidad de pagos de la leche, conformando los productores en pequeño, partió esta mañana rumbo a la capital. Los lecheros tienen entre 2 a 3 semanas con irregularidades en recibir su percepción tras depositar el lácteo ante Liconsa.

Santos Anchondo, dirigente de los Productores en Pequeño de Leche, del municipio de Meoqui confirmó que van unos 80 vehículos con pequeños productores a hacer un plantón pacifico a la capital del estado para presionar a Liconsa a fin de que se les de respuesta por la falta de pagos.

Hay productores que cumplen tres semanas, otros dos y así ha estado muy irregular el pago de la compra de leche a los productores del sector social, confirmó el dirigente regional.

Anchondo dijo que la situación se está volviendo insoportable, ya que la autoridad les argumenta que no tiene presupuesto, que no ha llegado dinero y no tienen con qué responder al depósito de leche que hacen semana con semana los productores.

Informó que la situación de los pequeños productores es tan delicada, que para ir a la caravana han tenido que cooperarse porque no todos tienen dinero para la gasolina y por ello, es importante que la autoridad responda.

Dijo que ya no saben que hacer los productores porque al no tener liquidez comienzan a vender sus animalitos o están empeñados con quien les vende la pastura o los nutrimentos para el ganado o simplemente con el que fía en las tiendas para abastecer alimento para las familias.

