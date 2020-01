Pedirá alcaldía no abrir presa

Delicias.- Por mayoría de votos, el Ayuntamiento aprobó ayer en sesión de cabildo un punto de acuerdo para exigir a la Comisión Nacional del Agua renuncie a sus intenciones de extraer agua de la presa La Boquilla para enviarla a Tamaulipas y Nuevo León.

En el desarrollo de la sesión ordinaria pública número 34 los ocho regidores de la fracción del PAN presentaron el punto de acuerdo, el cual fue secundado por los dos regidores del PANAL, Víctor Omar Meza Soto, y de Movimiento Ciudadano, Lorena Galván Guerrero, mientras que los representantes del PRI, PT e independientes se abstuvieron de votar.

Lorena Quezada Bermúdez, coordinadora de la fracción panista, señaló que el punto de acuerdo se hizo para que “no se dé ni una sola de agua” a otros estados de la República, con lo cual mostraron su solidaridad a los agricultores de la región centro-sur, quienes en medio de incertidumbre amagaron este miércoles con tomar las vías del ferrocarril para presionar a la Conagua.

“Sabemos que nos afecta a todos, tanto como a comerciantes como a los agricultores, a toda la gente, a toda la ciudadanía nos afecta en el sentido de que si no hay agua no hay siembra, no hay empleos, entonces es una preocupación que tenemos”, expresó la regidora.

Jesús Manuel Leyva Holguín, regidor del PT, manifestó por su parte un extrañamiento por la forma en que se presentó el punto de acuerdo, pues consideró que al ser presentado sólo por los regidores panistas se politiza el tema de la defensa del agua.

“El Yanqui” Leyva refirió que el martes se les puso en consideración a los regidores de oposición presentar el punto de acuerdo, a lo cual accedió si se hacía de forma conjunta con las distintas fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento.

Sin embargo, el regidor del PT lamentó que ayer se le diera un carácter partidista meramente y que el punto se presentara de manera inadecuada, por lo que el asunto –señaló- ya se politizó y no tiene nada que ver con la defensa del agua.





