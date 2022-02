Pedirán escalonar salidas de alumnos en escuelas en Delicias

Con el fin de prevenir nuevos casos de Covid-19, el Comité Municipal de Salud solicitará a las autoridades educativas “escalonar” las salidas de los alumnos en las instituciones educativas del nivel básico, donde esta semana se reanudaron las clases presenciales.

Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Salud Municipal, celebró que a partir del lunes el estado de Chihuahua regrese al color amarillo del semáforo, pero recordó a la ciudadanía que no debe bajarse la guardia en lo tocante a las medidas preventivas, sobre todo afuera las escuelas, donde pueden generarse aglomeraciones a la hora de la salida.

Recomendó a los maestros y padres de familia, en especial a los de escuelas secundarias, cuidar que no se hacinen los alumnos en los accesos de las instituciones educativas.

“De ser posible, que se les diga a los padres y a los alumnos que no se aglomeren tanto en la entrada. Es difícil, pero si nos hicieran el favor de dejar salir a la hora de salida escalonadamente a los salones, y decirles que los padres de familia vayan cinco minutos o diez minutos antes de la salida del salón del grupo A, y luego del grupo B y del C, pero que nos los dejaran salir escalonadamente por lo menos con unos minutos de diferencia, y que no se arremolinaran ahí en la entrada”, propuso.

En este sentido, anticipó que enviará un oficio a las autoridades educativas para que apoyen lo anterior, mientras que el municipio podría auxiliar con elementos de Protección Civil y Vialidad para hacer reducir la afluencia afuera de los planteles.

De igual manera, exhortó a docentes y padres de familia a velar porque los estudiantes no se quiten el cubre bocas cuando salgan de sus clases, pues el coronavirus se contagia principalmente por vía aérea.

Recordó a los ciudadanos que el paso del color naranja al amarillo, a partir del lunes, será gracias a la disminución notable en el número de casos nuevos de Covid-19, de los índices de hospitalización y de fallecimientos, por lo cual reiteró el llamado a mantener las medidas de prevención.

“Quienes vamos a hacer los cambios de semáforo somos nosotros, los ciudadanos, si nos cuidamos”, sentenció la coordinadora de Salud Municipal.