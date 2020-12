Peligran aves migratorias por detonación de explosivos en Delicias

DELICIAS.- Sin ser conscientes del daño que provocan al ambiente, ciudadanos detonan pirotecnia para ahuyentar de las plazas públicas a las aves migratorias que se posan en los árboles, debido a que estos animales provocan molestias por los excrementos que depositan en las bancas y vehículos.

Juan Carlos Torrecillas, titular del departamento de Ecología, comentó que vecinos se han quejado en esta dependencia por las acciones que cometen algunas personas para espantar a los pájaros.

“Hemos recibido quejas de ciudadanos que están preocupados por las aves migratorias; entonces ha y que recordar que no es la forma de ahuyentarlas: no podemos nosotros estar tronando cohetes para evitar que nuestros árboles se pongan pájaros; no podemos tampoco poner veneno, ya que ahorita, justamente esta temporada invernal, es cuando está la migración”, expresó Torrecillas.

El funcionario expuso que las aves llegan al humedal del río San Pedro, en el municipio de Meoqui, pero aquí en la ciudad de Delicias hacen escala para reposar sobre las copas de los árboles que crecen en las plazas, jardines y domicilios particulares.

Son tantos los emplumados que se reúnen en ciertos sitios, como ocurre en la plaza de Armas, que sus excrementos tapizan las banquetas, jardines y toldos de los vehículos. Esto último causa malestar en algunas personas, quienes deciden estallar explosivos para espantarlas y hacer que se alejen.

Torrecillas advirtió que los trabajadores de Servicios Públicos Municipales se encuentran vigilando que no se detone pirotecnia en los espacios públicos, recalcando que esta no es la forma de tratar a las especies silvestres.

Por indicaciones del departamento de Ecología los inspectores también realizarán un monitoreo para que no se moleste a las aves, lo cual pone en riesgo a todo el ecosistema porque estos animales cumplen con funciones específicas como el control de plagas.

