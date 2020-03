Perdió Delicias apoyo de EU para bomberos

Delicias.- Apoyos en equipamiento para el Departamento de Bomberos perdió el municipio al no concretarse la hermandad con una ciudad del estado de Texas, cuyo Ayuntamiento decidió mejor establecer este lazo con Parral debido al desinterés por parte de las autoridades delicienses, señaló el regidor independiente Jorge Torres García.

Informó que está por ratificarse la hermandad con varias ciudades texanas con sus pares de este lado de la frontera, pero lamentó que Delicias perdiera esa oportunidad.

“Se está dando a Parral y precisamente tengo que ir a Parral a notificar… hay una ciudad de Texas que viene a hacer ese tipo de trabajo, de apoyos para esa ciudad. Desgraciadamente no se pudo trabajar aquí con Delicias de hacer la ciudad hermana”, expresó.

El regidor independiente refirió que hace nueve días se celebró una convención en El Paso, donde estuvo presente la cónsul, con la cual él tiene un enlace y quien le notificó que él será el enlace con todas las ciudades del estado de Chihuahua, donde empezarán con la “capital del mundo”.

Al cuestionarle la razón de por qué no se logró establecer la hermandad entre Delicias y una de las ciudades texanas, Torres García responsabilizó a las autoridades locales:

“¿Por qué no se logró?, más bien porque no quisieron. Delicias no quiso participar, (por parte) del municipio hubo una negación al momento de que no se les recibió en aquella parte, en aquel tiempo que vinieron ellos a estar aquí y ellos dieron por hecho que Delicias no buscaba una ciudad hermana de Estados Unidos”, señaló.

El haber establecido la hermandad hubiera traído beneficios tangibles para la ciudad, como la donación de una cantidad importante de equipo para los bomberos y que difícilmente se podrá obtener de otra forma.

“De veras me da mucha lástima que todo ese equipo se pudo haber logrado para Delicias y que pues desgraciadamente no se logró, porque el municipio no buscó la manera de llegar a lograr ese objetivo”, volvió a lamentar el regidor, quien atribuyó la actitud de la administración panista a que “quieren imponer sus colores”.

Mencionó además que están a la espera de que la ciudad de Bernalillo envíe un capacitador a los elementos de Bomberos de Delicias y municipios vecinos para impartirles un curso de certificación.





