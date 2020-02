Piden agricultores a AMLO reconsiderar trasvase de Boquilla

Delicias.- Un desastre total a la economía de la región centro sur del estado, considerada de alta productividad, sería la consecuencia de extraer el agua de la presa La Boquilla para llevársela a otras entidades del país o a los Estados Unidos.

Así lo afirman los dirigentes de los diferentes módulos de usuarios 005 y 113 y el presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar Ortega, mediante un desplegado en donde se le envía un mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la Conagua, de que Chihuahua no le debe ni una gota de agua al cumplimiento del tratado de 1944, suscrito entre EU y México.

En el comunicado argumentan que Chihuahua no debe ni un litro y no es culpable que los otros 5 tributarios del Tratado Internacional de Límites y Agua no hayan cumplido o no lo estén haciendo.

Acusaron que no tiene por qué Chihuahua ser el responsable del pago de agua si es que EU le está exigiendo pago del tratado y le recordaron al presidente de la República que la región sufrió una aguda sequía en los años 1994 y 1995, que llevó al desastre económico a los negocios, pues ese año no sembró ningún cultivo. Pero además nadie ayudó a los agricultores de Chihuahua y tuvieron que arreglarse las por sí mismos.

Los usuarios de riego de Chihuahua acusaron que el problema del agua es contable y acusaron que la Comisión de Límites y Aguas (CILA) y la misma Conagua deben de precisar, transparentar y medir con precisión el agua que se aportan por medio del río Conchos al Bravo para el pago de compromisos.

Explicaron a la autoridad mayor que es improcedente extraer 1 mil millones de metros cúbicos de agua a La Boquilla, ya que está al 69% de su capacidad y se tiene comprometidos para el 1 de marzo extraer 1 mil millones de m3 para irrigar los distritos de riego 05 y 013, donde existe un volumen muerto por azolve las propias instalaciones por 580 millones de m3, lo cual provocaría que en la contenedora sólo quedara 340 millones de m3 para el ciclo 2021. Si se le quiere extraer 1 mil mdm3 adicional, quedaría vacía.

En el desplegado, los agricultores de Chihuahua finalmente le dicen al presidente AMLO que los técnicos de la Conagua han considerado las pérdidas por evaporación y traslado de 1 mil millones de metros 3 a otras presas, donde deben transitar unos mil kilómetros de distancia.





