Piden lo alarmar a agricultores con pronósticos fatalistas de falta de agua

Víctor Reyes Cueto, ex integrante del Comité de Transferencia del Distrito de Riego 005, exhortó a no alarmar a los agricultores de la región con pronósticos fatalistas, pues señaló que recientemente aparecieron notas periodísticas en las cuales alertan que podría no haber agua para los cultivos del próximo año.

Expresó su extrañeza de que ya desde este mes de marzo pronostiquen que no habrá agua para el ciclo agrícola del 2025, pues recordó que el clima es impredecible y por lo tanto podría llover este año.

Señaló que las predicciones pesimistas únicamente ponen más nerviosos a los agricultores, quienes se encuentran en un punto crítico debido a que este año el ciclo es restringido y carecen de créditos para financiar su actividad.

“No tenemos que andar haciendo declaraciones que nos alertemos a nuestra población, a nuestros agricultores, a nuestra gente de campo. Y ya cuando se presenten los tiempos, entonces ahí sí podremos dar datos correctos y en su momento, pero ahorita no”, recalcó.

Reyes Cueto recordó que en agosto y septiembre de 2022, como consecuencia del Monzón Mexicano que afectó al estado, se tuvo una captación de alrededor de 3 mil millones de metros cúbicos de agua en todo el territorio estatal, por lo que se llenaron casi todas las presas y se recuperaron las lagunas en las cuencas endorreicas.

El entrevistado cuestionó que pese a la recuperación de volumen en las fuentes de almacenamiento, ahora éstas tengan poca agua.

“¿Qué quiere decir? Que nos gastamos toda el agua… la explotamos al máximo y no hubo un ordenamiento y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Si se hubiera manejado bien ese recurso en 2023, tuviéramos si no al cien por ciento el ciclo 2024, sí al ochenta por ciento”, afirmó.

Enfatizó que en el estado de Chihuahua no se ha avanzado en el ordenamiento de los recursos hídricos, además que no se ha tenido un control sobre el crecimiento de la frontera agrícola, aspectos que empeoran las condiciones de sequía.