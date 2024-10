Planta de Heineken en Meoqui es ícono mundial de economía circular: directora de Sustentabilidad

Inti Pérez, directora de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa de Heineken, hizo hincapié que la planta ubicada en el municipio de Meoqui, Chihuahua es un ícono a nivel mundial de economía circular, así como del uso del agua.

Tan es así que, en lo general y con datos compartidos por los propios cerveceros, para poder elaborar un litro de cerveza se requieren entre cuatro y seis litros de agua, mientras que en Meoqui únicamente se utilizan 1.7 litros de agua, lo cual fue diseñado desde el inicio y arranque de la planta que se tuviera ese concepto circular para poder impulsar la sustentabilidad.

“Heineken como organización fuimos los pioneros en integrar e implementar el concepto de la economía circular en México y de esta manera desde el 2015 fuimos incluso creando un diagnóstico para saber qué tan listos estábamos de poder asegurar que nuestras operaciones se basarán en un modelo de negocios circular”, externó.

A pesar de ello, subrayó que la planta de Meoqui es su ícono a nivel mundial a nivel compañía de lo que representa economía circular en donde es incluso de las plantas más eficientes a nivel Heineken en el uso de agua.

En el marco de su evento de reforestación, en coordinación con Fundación Azteca, la representante de Heineken dialogó con El Heraldo de Chihuahua respecto a los planes de sustentabilidad que emplean a lo largo del país a fin de contribuir con el medio ambiente siendo así una empresa socialmente responsable.

Detalló que tienen identificados tres pilares, nueve ambiciones y 19 metas para poder, al 2030, subir la barra en temas de sustentabilidad. A fin de alcanzar esas metas de una mejor manera y más pronto, se implementa a su vez programas de conciencia ambiental al tiempo en el que refuerzan la conexión con la comunidad.

Uno de los 3 pilares, es el del medio ambiente

Tres de los objetivos planteados que tienen es generar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero al 2040, poder maximizar la circularidad de las operaciones empezando desde el diseño de los empaques y contribuir al cuidado del agua. Para alcanzar cada una de esas metas es que se buscan alianzas con otros organismos que tienen el mismo objetivo.

Aunado a lo anterior, implementan a su vez un balanceo en el marco de la cuenca donde se están preparando los suelos para mejorar la infiltración del terreno y poder reforestar esas áreas en donde consideran que pueden tener una mejor captación de agua, lo cual permitiría mejorar en general el medio ambiente y la salud de la tierra.

“Lo que estamos esperando es poder continuar con este tipo de alianzas con autoridades, asociación civil, asociaciones no gubernamentales para de esta manera crear esta acción para poder generar un mundo mejor”, externó.

Explicó que al interior de la empresa se implementa el reúso del agua para procesos operativos, administrativos, de jardinería, servicios públicos, entre otros, por lo que son circulares, mientras que fuera de la empresa se conectan con este tipo de proyectos de balanceo en Chihuahua.

‘Afuera es donde se conectan con proyectos de balanceo de Chihuahua”, agregó. Expuso que, dado que para que se logre un árbol se requiere de agua, se debe de preparar el suelo en zonas en donde naturalmente no son aptas. Ante la falta de lluvia en lugares como Chihuahua, realizan un proyecto para preparar el suelo y mejorar las soluciones basadas en la naturaleza que permitan una fijación o infiltración del agua para que no se escurra, pues cuando llueve, este líquido se va y no se fija la tierra.

Mientras que con este proyecto, se implementa una ingeniería que permite que se quede el agua a fin de generar una humedad para que en un año se pueda reforestar, acción que ya están implementando en la entidad, por lo que esperan continuar con más reforestaciones.