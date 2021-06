Plantearán mayor inversión y gobernanza de agua en Delicias

DELICIAS.- Representantes de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua se reunirán este viernes con el director local de la Comisión Nacional del Agua, José Ángel Félix Sánchez, a quien plantearán una mayor inversión en infraestructura para enfrentar la sequía y la necesidad de una gobernanza eficaz de los recursos hídricos.

Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Aurech, anticipó que pedirán realizar inversiones a fondo perdido en materia hidroagrícola, y que se aplique el estado de derecho para frenar las extracciones ilegales de agua en los ríos.

Dijo que de todos es sabido que hay múltiples problemas por la escasez de agua en la entidad, pues prácticamente todo el territorio estatal atraviesa por una sequía, por lo cual urgen inversiones para cuidar el líquido.

Lo anterior sobre todo en el Distrito de Riego 005, donde la sequía fue inducida por la extracción de agua de las presas La Boquilla y Francisco I. Madero, lo cual generó un conflicto con la federación.

“Sin embargo ya nos sucedió esto, ahora tenemos que buscar la manera de hacerle frente a este problema de la mejor manera posible, y tenemos una reunión precisamente con el director local para hacerle un planteamiento de toda la problemática de todos los distritos, que sigue siendo la misma: no hay agua”, sintetizó Alcántar.

Y la falta de agua trae como consecuencia la disminución de recursos económicos, por lo cual la Aurech gestionará ante la Conagua inversiones a fondo perdido en infraestructura hidroagrícola, señaló el dirigente de los usuarios de riego.

Igualmente, dijo que hay mucho que platicar sobre la gobernanza del agua porque continúan las extracciones ilegales a lo largo del Conchos y de todos los ríos del estado.

“En todos los distritos tenemos problemas serios por la falta de gobernabilidad”, advirtió Salvador Alcántar, señalando que la solución es simple: la aplicación del estado de derecho, pues no es posible que los usuarios con sus documentos en orden no reciban el beneficio de sus concesiones, mientras que quienes no tienen éstas riegan sus tierras cuando quieren y utilizan los volúmenes que quieren.

“Entonces yo creo que es tiempo, ya tenemos mucho tiempo solicitándole desde que estaba (en) la dirección general Blanca Jiménez, desde marzo del 19 que le entregamos unos documentos, desde entonces estamos pidiendo que se aplique el estado de derecho”, recordó.