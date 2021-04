Podrían cancelar desfile del primero de mayo por segundo año consecutivo

DELICIAS.- Por segundo año consecutivo podría no realizarse el desfile del Día el Trabajo este próximo 1º de mayo, dado que las condiciones sanitarias continúan sin ser apropiadas para celebrar eventos masivos, aparte que las nuevas cepas del coronavirus, más contagiosas y letales, están al acecho.

Ramón Rayos González, regidor de la cartera del Trabajo en el ayuntamiento, comentó que todo apunta a la cancelación del desfile que tradicionalmente se efectuaba el primer día de mayo, ya que para estas fechas comenzaban los preparativos y hasta el momento no se ha hecho nada.

“Pues lamentablemente la situación de lo que se nos vino encima, de lo que viene siendo y llegar a la pandemia, no pudimos llevar a cabo los trabajos que año con año lleva el sector obrero, por la situación de no causar un problema mayor de infección o algo por el estilo”, expresó el regidor.

Dijo que este 2021, debido a que las circunstancias son las mismas, tampoco podría conmemorarse el Día del Trabajo con el desfile, en el cual participaban integrantes de todos los sindicatos adheridos a la CTM.

“Estamos casi completamente seguros de que así será, nomás estamos esperando una confirmación, pero como están ahorita las condiciones, en el caso de que no ha sido vacunada la mayoría de la gente, la mayoría de los trabajadores oscila de menos de los 60 a los dieciocho años, y que es una población que todavía no está vacunada, no creo que se llegue a dar ese caso”, anticipó.

El entrevistado volvió a lamentar que no pueda efectuarse el desfile, porque es una manifestación donde los trabajadores dan a conocer las conquistas laborales y expresan sus reclamos.

Sin embargo, dijo que cada líder sindical platica con los obreros y recuerdan las conquistas logradas a lo largo de los años.

