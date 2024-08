Podrían penalizar a empresa en Delicias por incumplir con recolección de basura

Jesús Valenciano García, presidente municipal de Delicias advirtió que a partir de septiembre se penalizará a la empresa Deltor si continúa fallando con el servicio de recolección de basura, por el cual se erogan cada mes dos millones cuatrocientos mil pesos.

Después de las numerosas quejas expresadas por los ciudadanos, principalmente los que residen en las colonias periféricas, el alcalde sentenció que el gobierno municipal tomará cartas en el asunto.

El edil expuso que cada mes se destinan dos millones cuatrocientos mil pesos para pagar a Deltor por el servicio de recolección de basura, monto que aumentará en trescientos mil pesos mensuales en promedio, porque la empresa abrirá dos rutas nuevas en la ciudad para recoger los desechos.

“Hoy ya no tienen pretexto, ya si Deltor no empieza a cubrir o a cumplir, literal, se le empieza a penalizar… no tiene para donde hacerse. Al final del día, el dinero de los delicienses se está aplicando y si bien es cierto no es un servicio que da el municipio per se por completo, dentro de sus males y con su personal es un servicio que se contrata de manera externa, sí tenemos que exigir que le cumplan a los delicienses”, declaró el alcalde.

Indicó que será a partir del próximo mes de septiembre cuando comiencen a operar las dos nuevas rutas de recolección de basura, y de no cumplir la empresa, el ayuntamiento comenzará a sancionarla.

Dijo tener conocimiento de que la empresa Deltor cuenta actualmente con ocho de los once camiones recolectores de los que debería tener para prestar el servicio, recordando que se comprometió a reparar las unidades que estaban paradas.

Además, refirió que los directivos de Deltor se comprometieron igualmente a duplicar turnos y horarios para hacer más eficiente el servicio que se presta al municipio. Sin embargo, el presidente municipal señaló que “hechos son amores”, pues se necesita ver primero que la empresa cumpla.

Por último, Jesús Valenciano expresó que él y sus funcionarios hicieron lo que les corresponde de manera administrativa, pero reiteró la advertencia de que si Deltor, a partir de septiembre, incumple con el servicio, será penalizada.

Cabe mencionar que durante este verano se han incrementado las quejas de los delicienses por las fallas en la recolección de basura, por lo cual se han celebrado reuniones entre funcionarios del municipio y los directivos de la empresa.