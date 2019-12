Podrían tomar las oficinas federales

DELICIAS.- Usuarios de riego de la región centro sur se encuentran en alerta y listos para bloquear las vías del ferrocarril y dependencias federales como el SAT y la Comisión Federal de Electricidad, dependiendo del resultado que tenga la reunión del 7 de enero con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, en la cual se abordará el conflicto por el agua de la presa La Boquilla.

Lo anterior se dijo en la reunión informativa celebrada este lunes en las instalaciones del módulo 5 que fue convocada por Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, donde no se llegó a ningún acuerdo para solucionar la problemática, pero se mantuvo la postura de los productores de no permitir que se abra la presa más grande del estado.

Salvador Alcántar fue el primero en tomar la palabra para dar a conocer a los agricultores los antecedentes del conflicto por el agua, advirtiendo que la situación es grave porque la Conagua busca llevarse la mitad del volumen almacenado en La Boquilla.

Dio lugar a Martín Parga, representante técnico y legal de las unidades de riego de los municipios de Rosales y Meoqui, quien a través de una presentación expuso a los asistentes que los argumentos de la Conagua carecen de sustento.

Explicó que, de acuerdo al Tratado Internacional de Aguas, México debe pagar cada cinco años 2 mil 159 millones de metros cúbicos (lo cual representa 431.8 millones de metros cúbicos anuales), señalando que al 21 de diciembre de este año faltaban 600.6 millones de metros cúbicos para liquidar dicho volumen.

Mario Mata, diputado por el Distrito 005, sostuvo que al estado de Chihuahua le corresponde aportar en este quinquenio (el cual finaliza en octubre) un volumen de 200 millones de metros cúbicos.

Argumentó que no se pueden dar los 1 mil millones de metros cúbicos porque la presa La Boquilla no fue construida para pagar adeudos, sino para generar electricidad e irrigar las tierras de cultivo del Distrito 005. El único embalse construido en la entidad para entregar agua a los Estados Unidos -enfatizó-, fue El Granero.

De entre la gente reunida en el módulo 5 varias personas tomaron la palabra para manifestar su desacuerdo con la intención de Conagua y expresar su apoyo al presidente de la Aurech.

Uno de ellos fue Manuel Márquez, coordinador de Agrodinámica Nacional, quien con vehemencia condenó el uso de la Guardia Nacional para amedrentar a los usuarios e hizo el llamado a bloquear con maquinaria las vías del ferrocarril para presionar a las autoridades federales.

“No estás solo en la pelea”, expresó Márquez dirigiéndose a Salvador Alcántar.

Se mencionó además por parte de Alcántar que la reunión con funcionarios de la Conagua, fijada para el 7 de enero, podría posponerse uno o dos días según le comunicaron de la propia dependencia.

No se llegó a ningún acuerdo en la sesión celebrada ayer, pero los usuarios mantuvieron su postura en el sentido de no permitir que se abra La Boquilla, independientemente de si llegan o no los efectivos de la Guardia Nacional.









