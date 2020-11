Por pandemia no habrá Santa Claus Bombero este año en Delicias

DELICIAS.- Cientos de niños se quedarán sin recibir regalo en la próxima Navidad por la suspensión del “Santa Claus Bombero”, evento que por primera vez en su historia no se llevará a cabo debido a los riesgos de contagio de Covid-19.

Horacio Acosta Neri, comandante del departamento de Bomberos, informó que este año se decidió no realizar la colecta de juguetes, que era tradición desde hace más de cuarenta años en el municipio, debido a la situación de pandemia.

“Lo que es hoy, este año 2020, se va a suspender eso de lo del Santo Claus Bombero pues por este problema de la pandemia, para no aglomerar a muchas personas”, explicó Acosta Neri.

El comandante pidió a los ciudadanos que no lleven juguetes al cuartel de Bomberos, pues no tiene caso hacerlo. Igualmente, pidió disculpas a los niños, ya que en años anteriores enviaban sus cartas al departamento para hacer sus pedidos, pero en esta ocasión no tendrán respuesta.

Recordó que en todos los años que tiene en el cuerpo de Bomberos es la primera vez que se suspende el evento, el cual tenía lugar afuera del cuartel con largas filas de niños en espera de recibir un obsequio.

El “Santa Claus Bombero” comenzó en el año de 1978, durante la administración del entonces presidente municipal Carlos Carrasco Chacón. En ese tiempo, algunos ciudadanos propusieron convertir las instalaciones de Bomberos en una especie de taller de “Papá Noel”, quien respondería a las peticiones de los pequeños.

Los bomberos en aquella época llevaron los regalos a los niños de las colonias Benito Juárez y Francisco Villa, que eran los asentamientos urbanos más periféricos y donde habitaban las familias más pobres, por lo que fue mucha la alegría de los pequeños cuando recibieron su presente.

Desde entonces se volvió una tradición que cada Navidad los bomberos entregaran los juguetes donados por la ciudadanía, pero este año el Covid privará a los más chicos de la alegría de ver contestada la petición hecha a “Santa Claus Bombero”.

