Posponen apertura del hospital Covid ISSSTE

DELICIAS.- La apertura del nuevo hospital del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado demorara una semana más debido a cuestiones burocráticas; mientras tanto, el número de personas enfermas de Covid-19 sigue en aumento en la región y crece también la demanda de camas en las instituciones de salud.

Leticia Loredo, delegada regional de la Secretaría del Bienestar, dijo haberse comunicado con Laura Corte, subdirectora del ISSSTE, quien le explicó que la clínica abrirá hasta el lunes próximo porque falta tramitar un permiso en la Secretaría de Salud, sin precisar de cuál se trata.

Refirió que expuso la urgencia de abrir el hospital en Delicias por el número de casos reportados de Covid, pues temen que se saturen otras instituciones como el Hospital General de la zona número 11 y el Hospital Regional.

Éste último –señaló- se pretende dejarlo libre a los pacientes que no padecen Covid, de ahí que sea imperiosa la apertura de la nueva unidad del ISSSTE.

“Hay mucha gente que no los han atendido; yo tengo muchas quejas de gente que no los atienden, porque no tienen tiempo, no hay medicamentos, realmente porque le están dando prioridad a la enfermedad del Covid y dejan fuera a la gente que no tiene esa enfermedad”, expuso la delegada.

Aseguró que esta semana han estado trabajando en buscar la apertura del hospital ISSSTE, adelantando que se tendrá una reunión con el sector salud para poder “acomodar toda esta serie de situaciones y que se atienda a toda la población en lo que corresponde a cada uno de los hospitales”.

Loredo Arvizu dijo además que no hay una inauguración formal programada, porque lo importante es abrir el nosocomio y que empiece a recibir a los enfermos trasladados desde otros nosocomios, mencionando que en el Hospital Regional cada día reciben a quince pacientes.

Cabe recordar que la semana pasada la delegada regional de la Secretaría del Bienestar señaló que este lunes o martes se abriría la clínica ISSSTE, según le comunicaron funcionarios de esta institución.





