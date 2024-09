Preparan Hospital Regional de Delicias para atender enfermedades respiratorias

Luis Chávez Guaderrama, director del Hospital Regional, afirmó que esta institución está preparada para atender todos los casos de males respiratorios que se presenten durante la temporada de otoño- invierno, pues el personal médico cuenta con la experiencia de la pandemia por el Covid-19.

El médico recordó que con el cambio de temporada viene también el aumento en los casos de enfermedades de las vías respiratorias, pero señaló que el personal del nosocomio cuenta con la capacitación para atender a los pacientes y con vacunas contra el Covid-19 y la influenza.

Sobre todo, lo que aumentan durante la época de frío son los casos de neumonía, por lo cual se debe considerar que el hospital recibirá a pacientes de los extremos de la vida, es decir, personas de la tercera edad y niños menores de cinco años, quienes son más vulnerables a contraer una infección respiratoria.

Admitió que hay ocasiones en las que el hospital se satura durante el otoño e invierno, pero recordó que esta situación ocurre a nivel general, en todas las instituciones de salud en el estado.

El director del Hospital Regional recordó también a la ciudadanía las medidas de prevención para evitar contagios de males respiratorios, como el evitar saludar de mano, el uso del cubrebocas, lavado de manos, cubrirse la boca al estornudar y toser, y consumir vitamina C.

Mencionó que desde el final de la pandemia por el Covid- 19 se han relajado las medidas preventivas, por lo que hizo hincapié en el lavado de manos, ya que este hábito ayudará a reducir sustancialmente los contagios de enfermedades respiratorias.

Chávez Guaderrama comentó que no se han tenido ingresos de pacientes diagnosticados con Covid-19, aunque sí se han tenido casos positivos que no tuvieron necesidad de ser internados en el hospital, mencionando que por el momento no cuentan con pruebas de detección pero están esperando que les lleguen desde la ciudad de Chihuahua.

Además, dijo que ya iniciaron los trabajos para ampliar el laboratorio del nosocomio y próximamente se contará con el servicio de mastografía.