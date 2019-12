Promete CONAGUA recursos para la región

DELICIAS, Chih.- Apoyos en inversión para infraestructura y combate a la corrupción fueron prometidos por funcionarios de la Comisión Nacional del Agua a los usuarios de riego de esta región, sin embargo, el organismo federal mantuvo su postura de que el Estado de Chihuahua aporte más de 1 mil millones de metros cúbicos para el pago de agua.

Lo anterior ocurrió durante la mesa de diálogo celebrada el viernes en la ciudad de Chihuahua a la que concurrieron los representantes de la dependencia federal, el Gobernador del Estado Javier Corral Jurado y productores agrícolas.

Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, narró que al asistir a la reunión convocada el viernes en la capital, se llevaron la sorpresa de que estaban presentes 21 funcionarios de Conagua, entre ellos cuatro subdirectores y cinco gerentes generales, lo cual –destacó- nunca había sucedido antes. Delicias "Habemos miles para evitar desfogue de presa Boquilla": Andrés Valles

Recordó que desde el mes de abril solicitaron respuesta a la problemática de los agricultores chihuahuenses, quienes exigen se instale equipo de medición en las aguas del río Conchos. Los funcionarios federales anunciaron que se colocarán las unidades de medición en la cuenca y que habrá una inversión de 3 a 5 millones de pesos.

Otro tema abordado fue el de las asignaciones y concesiones ilegales con que cuentan muchos pozos de usuarios, lo cual también se prometió por parte de la dependencia federal se arreglaría a inicios del 2020.

Se comprometieron los servidores públicos a terminar con todas las corruptelas en lo referente a la gobernanza del agua y a garantizar una mayor equidad presupuestal, lo que incluye realizar estudios en presas como la Francisco I. Madero y el Granero, con inversión de hasta 12 millones de pesos. Delicias Se deben 220 millones de metros cúbicos a Estados Unidos

Así mismo, anunciaron que se asignará una cartera de recursos para construir una presa en el municipio de Casas Grandes y que se practicarán estudios de factibilidad para los embalses del Pegüis Chico, río Papigochi y Villalba en el municipio de Rosales.

Sin embargo, al tocar el tema del pago de agua a los Estados Unidos, los enviados de la Conagua insistieron en extraer 1 mil millones de metros cúbicos de la presa Boquilla (lo que provocó el viernes la movilización de productores agrícolas) y 100 más de El Granero.

Alcántar refirió que los funcionarios del Gobierno Federal argumentaron que lo anterior es “para el bien de los mexicanos” y que el país no quería quedar mal, a lo cual les respondió que la reunión no era para tomar ese tipo de decisiones, puesto que no estaban presentes los representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar su aval.

Los usuarios se levantaron de la mesa de diálogo molestos, pero el Gobernador del Estado Javier Corral los convenció de regresar, acordándose finalmente que haya otra reunión el 7 de enero en la cual participarán funcionarios del CILA y de la SRE, y donde se exigirá que muestren si hay alguna nota diplomática de Estados Unidos por la cual se pida el pago del agua.