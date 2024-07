Protestan empleados de Municipio de Delicias; exigen respetar contrato colectivo del trabajo

Un grupo numeroso de trabajadores sindicalizados al servicio del Municipio de Delicias se manifestó la mañana de este martes afuera de la Alcaldía, para exigir respeto al contrato colectivo del trabajo y a la autonomía sindical, pues señalaron que no se está cumpliendo una cláusula por la cual se hacen descuentos al salario de los empleados que incurren en inasistencias.

Alrededor de las 7:00 de la mañana se concentraron en la explanada de la Presidencia Municipal 220 trabajadores sindicalizados, quienes fueron convocados por su Secretario General, Roque Soltero.

En entrevista, el dirigente explicó que con esta manifestación se buscó presionar a las autoridades del Municipio para que éstas cumplan los acuerdos celebrados con el sindicato. Uno de estos acuerdos, señaló, fue que el departamento de Recursos Humanos le descontara parte de su salario a un trabajador que tuvo inasistencias a eventos del sindicato.

Soltero señaló también que no hay respeto a la autonomía sindical, a los estatutos ni al contrato colectivo de trabajo, pues recordó que existe una cláusula que indica deben respetarse los descuentos por causas extraordinarias.

“No podemos ser una organización donde unos cumplen y otros no cumplen, entonces por eso hay castigos internos; hay castigos donde los mismos trabajadores se los imponen ellos mismos. No puede ser justo, repito, que unos cumplen y los otros incumplen, entonces vamos a una descomposición de indisciplina muy fuerte, provocado porque el ayuntamiento, nuestro patrón, no acata”, expresó.

El entrevistado recalcó que no se puede dejar crecer la indisciplina, porque de lo contrario cada trabajador hará lo que quiere, señalando que la descomposición social obedece a la falta de aplicación de la ley.

Minutos después de las 8:00 de la mañana, el líder sindical fue recibido por Enrique Díaz Valverde, Secretario Municipal, con quien dialogó para llevar a cabo negociaciones, desconociéndose hasta el momento si llegaron a algún arreglo.

Cabe aclarar que los trabajadores al servicio del Municipio realizaron sus labores de manera normal luego de la manifestación, que para las 8:30 de la mañana había concluido.