Queman caseta de Saucillo productores del sur del estado

Esta tarde, productores de los municipios de Delicias, Rosales y Saucillo, entre otros, quemaron la caseta de Saucillo, tras la quema de tres camionetas de la Comisión Nacional del Agua, en el municipio de Delicias.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis



Los productores de la región sur del estado que participaron en la quema de camionetas, señalaron que al no ser escuchados por el gobierno federal, se estarían manifestando de esta manera, para obligar a las autoridades tomar cartas en el asunto de la extracción de la presa Las Vírgenes.



La protesta, inició en Delicias cuando un grupo de productores raptaron 3 unidades motoras de la Comisión Nacional del Agua, las colocaron en el cruce del ferrocarril y les prendieron fuego. Los hechos se registran luego de las 3 de la tarde, donde el clima de incertidumbre y roto el dialogo con la Federación y el Gobierno del Estado por el conflicto del agua, se mantiene.



Los productores se desesperaron porque el Gobierno del Estado no les trajo ninguna solución sobre la extracción del agua de la presa Francisco I. Madero que la Conagua viene haciendo desde el pasado martes a las 6 de la mañana, sacando 20 metros cúbicos por segundo, lo que implica que en el ciclo 2021, no hay agua para riego de gravedad y no haya economía.



Los agricultores calculan que se dejarían de producir 20 mil millones de peso0s que se derraman a lo largo de todo el distrito 005 de Delicias y 113 de Camargo. La región centro sur que incluye por lo menos unos 10 municipios no tendrían economía y eso es el argumento que esgrimen para impedir que la Comisión Nacional del Agua se lleve el agua para otras entidades del país o argumente que es para pago del Tratado de Aguas Internacional de 1994, que México tiene suscrito con Estados Unidos.



Los manifestantes arribaron posteriormente a Saucillo, donde quemaron la caseta, señalando la afectación que conlleva el flujo de extracción de la presa, para dar cumplimiento al Tratado Internacional de Agua.





Te puede interesar:





Noroeste En pláticas JMAS Cuauhtémoc para usar pozos menonitas





Noroeste Piden a Presidente de La Junta que reduzca sueldos

Círculos [GALERÍA] Termómetro infrarrojo, opción para reinserción laboral, médicos