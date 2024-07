Realizarán canje de armas por efectivo en Delicias del 15 al 19 de julio

Con una bolsa disponible de cien mil pesos, del 15 al 19 de julio se llevará a cabo el canje de armas por efectivo frente a la presidencia municipal, donde los elementos del Ejército Mexicano se encargarán de recibir las pistolas, fusiles, cartuchos y accesorios que la ciudadanía tenga a bien intercambiar por dinero.

Manuel Villanueva Villa, presidente del Consejo Municipal de Estacionómetros, señaló que el canje se realizará en coordinación con el 66 Batallón de Infantería, mencionando que esta actividad se ha efectuado dos veces cada año.

Te puede interesar: Detienen a personas ligadas al aumento de asesinatos en Juárez y Chihuahua capital

En esta ocasión, el Consejo Municipal de Estacionómetros y el Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana (FICOSEC) invertirán la suma de cien mil pesos, los cuales se repartirán entre los ciudadanos que lleven sus armas al módulo.

Villanueva expresó que la finalidad de la campaña es concientizar a la ciudadanía de que no es necesario tener armas en el hogar, recordando que el canje iniciará el próximo lunes y concluirá cuando se acabe el dinero disponible.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De forma paralela, el Club Activo 20-30 realizará el canje de juguetes bélicos por balones de futbol para promover la práctica sana del deporte entre los niños. Raúl Burrola Fierro, presidente del club, afirmó que tener juguetes bélicos hace que los menores vean como aceptable el comportamiento violento, por lo cual invitó a los padres de familia y sus hijos a participar en el canje.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, el mayor Fernando Bello García, representante del Comandante del 66 Batallón de Infantería, detalló que pagarán tres mil pesos por cada arma corta útil y mil pesos por las no útiles; tres mil quinientos pesos por arma larga útil y mil quinientos por arma larga no útil; y trescientos pesos por cargador útil y doscientos por cargador no útil.

Local Destruyen autoridades armamento ilícito en la Quinta Zona Militar

Asimismo, se pagarán cuatrocientos pesos por los cañones de ametralladora o armamento colectivo útiles y doscientos por los no útiles, cien pesos por los cartuchos de calibre 50, cinco pesos por otros tipos de cartucho y tres pesos por los cartuchos de calibre .22, ya que estos últimos son los más pequeños.

Cabe aclarar que el canje de armas no implicará ninguna acción legal ni investigación alguna en contra de las personas que acudan al módulo.