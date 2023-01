Recolocarán carpeta asfáltica por fallas en rehabilitación del tramo carretero a El Salado

Jesús Valenciano García, presidente municipal de Delicias, señaló que hubo fallas en los trabajos de rehabilitación del tramo carretero a El Salado, por lo que será necesario colocar nuevamente carpeta asfáltica en algunos puntos, mencionando que podría sancionarse a la empresa a cargo de la obra.

Después de que Mario Vázquez Robles, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, admitiera que la calidad de los trabajos presentara deficiencias, el alcalde Jesús Valenciano explicó que el problema se encontró en el manejo dado al asfalto.

“Para quien no conoce un poquito el tema, la carpeta (asfáltica) se tiene que tender a cierta temperatura para ser compactada; el material que trajeron para asfalto lo trajeron desde Chihuahua capital, esto lo ejecuta Gobierno del Estado al cien por ciento, y el material que trajeron lo trajeron de Chihuahua capital… el clima, cuando lo movieron, no era el mejor, y cuando lo empezaron a tender no venía ya a la temperatura que se requiere para maniobrarse”, detalló.

Y en ese sentido, señaló el edil, será necesario hacer algunas correcciones en los trabajos, pues el secretario de Obras Públicas instruyó que se aplique la fresadora en algunos tramos para hacer después un nuevo tendido de la carpeta asfáltica.

El presidente municipal estimó que en un plazo máximo de dos semanas podría quedar concluida la obra, misma que debió terminarse en diciembre pasado, por lo que presenta retraso.

Aunque la obra es ejecutada al cien por ciento por el gobierno estatal, el municipio estará atento al proceso de entrega recepción, prometió el edil, quien mencionó que existe una fianza de vicios ocultos, la cual está pendiente para que el trabajo entregado por la empresa constructora haga lo correspondiente.

“De hecho, en este momento existe una denuncia de una asociación civil, la cual se iba interponer ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que la empresa en turno cumpla con la obra como debe de ser, para lo que fue contratada”, agregó.

Por último, enfatizó que más que aplicar una sanción a la empresa encargada de los trabajos, debe cerciorarse que la obra concluya bien, al cien por ciento. De no cumplirse con esto, se aplicará la fianza y una sanción monetaria con ello.