Recrimina agricultor a AMLO

SAUCILLO.- “Señores: este hombre se equivocò garrafalmente, si hubiera esperado un mes, un mes nada màs, con esta agua que estamos mandando no se contabiliza; yo les aseguro que es màs agua esta con la poca lluvia que cayò, que la que extrajeron de las presas”, expresó un productor originario de este municipio, al señalar la crecida del rìo Conchos.

A través de un video publicado en la red social Facebook, el señor Manuel Terrazas, agricultor saucillense, señalò el crecimiento en el caudal del rìo Conchos tras las precipitaciones que se presentaron en las últimas horas, lo cual podrìa haber ayudado a pagar el adeudo de agua con los Estados Unidos.

“Señores: esta agua no se contabiliza; en un mes se la podìamos haber pagado. No hubiera habido necesidad, señor, no hubiera habido necesidad de lo que pasò, no quiero ni nombrarlo porque todos lo sabemos: tu Guardia (Nacional) vino a hacer una cosa garrafal, nos partistes en dos y no entiendes ¿què te pasa?”, reclamò Terrazas al presidente Andrès Manuel Lòpez Obrador, sin mencionar su nombre.

El campesino sostuvo que en un mes el Primer Mandatario hubiera podido disponer del agua para sus intereses, si sòlo hubiese esperado a que llegaran las lluvias, que sòlo en este fin de semana aumentaron el caudal de los rìos y arroyos de la regiòn centro sur.

“¡Nosotros nos dedicamos a trabajar! ¡A darte de comer! ¡Porque ni para eso sirves! Gracias”, fueron las palabras fuertes con las que el hombre terminò su video.

