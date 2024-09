Recuerdan en Delicias a los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Exigiendo el esclarecimiento del caso a las autoridades a diez años de la “Noche de Iguala”, estudiantes de la Normal Ricardo Flores Magón de Saucillo colocaron en la plaza del Santuario carteles y sillas con las fotos de sus 43 compañeros de la Normal de Ayotzinapa.

La explanada de la plaza se adornó con las sillas y un tendedero, sobre el cual las alumnas de la Normal colgaron carteles elaborados por ellas, con consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “¿Cuántos más? 43”.

Una alumna de la Normal de Saucillo, quien se identificó como Lithzi, expresó que la desaparición forzada de sus compañeros representa para ellas un golpe fuerte, pues no se espera que el gobierno muestre tanta indiferencia hacia los estudiantes, motivo por el cual se tienen que movilizar y emprender acciones para generar conciencia.

Señaló que las autoridades nunca cumplen sus promesas, lo que orilla a los estudiantes a seguir exigiendo el esclarecimiento del caso.

“El gobierno, nomás por taparnos la boca, nos dice: sí les vamos a solucionar, pero la verdad es que no, nunca van a hacer nada y para eso estamos, para apoyarlos y decirle al gobierno que tiene que hacer algo, tiene que movilizarse y no se tiene que quedar así porque ser estudiante no tiene por qué ser un delito y no tienen que pasar esas cosas a los estudiantes”, externó.

La joven mencionó que el miércoles realizaron una marcha de protesta por las calles de Delicias, mencionando que se tenía programada otra manifestación en la capital del estado. Comentó que también en las instalaciones de la Normal de Saucillo colocaron sillas con las fotos de los 43 desaparecidos y un tendedero con carteles, además que tendrán una marcha silenciosa en aquel municipio.

Expresó además que a diez años de la “Noche de Iguala”, los estudiantes sienten temor debido a que son blanco constante de ataques por parte de las autoridades.

“La verdad ya es muy inseguro el ser estudiante, porque ya estamos siendo atacados por el gobierno por cualquier cosa, o sea, no nos quieren respetar nuestro derecho a la educación. Es muy importante que le demos la seriedad y que nosotros los estudiantes estemos al tanto de lo que el gobierno esté haciendo, para que también nos podamos defender”, manifestó.