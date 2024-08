Retomarán Operativo Antialcohol en Delicias ante alto índice de accidentes automovilísticos

Debido a la cantidad exagerada de accidentes automovilísticos en Delicias, en breve volverá a implementarse el operativo antialcohol por parte del departamento de Vialidad, confirmó este martes el presidente municipal Jesús Valenciano García.

Expuso que en Delicias ocurren numerosos accidentes viales con resultados desafortunados, la mayoría por la ingesta de bebidas embriagantes.

“Del cien por ciento de esos accidentes viales, casi el setenta por ciento, andan bajo la influencia de alguna sustancia, en su gran mayoría es el alcohol”, señaló el alcalde.

Expresó que no se puede permitir que lo anterior siga pasando, porque suceden dos cosas: los conductores ponen en riesgo sus vidas y las de otras personas, y ponen también en riesgo su patrimonio familiar al tener que pagar daños y multas.

“Porque quedarse atorado ahí, con una deuda de treinta, cuarenta, cincuenta mil pesos, muy difícilmente la familia se recupera de eso. Y esa es la parte que tenemos que empezar a prevenir, para que ya no siga sucediendo”, sentenció Valenciano.

El munícipe aseguró que en Delicias es exagerada la cantidad de accidentes viales que están ocurriendo, reafirmando que muchos de los choques de vehículos ocurren debido a la ingesta de bebidas alcohólicas.

“A ver, no me escamo. Pero si no va a ser una (copa) o si no vas en uno de esos transportes de plataforma digital o en taxi, o agarre un conductor designado. No pasa nada. Pero hoy, de manera desafortunada, nos hemos topado de repente y ya se subió (un vehículo) a la glorieta de la Niños Héroes, se subió a la glorieta Gómez Morín y ya se subió a la glorieta Luis H. Álvarez y ya se subieron a la plaza tal… ese tipo de accidentes son bajo la influencia del alcohol, o donde se pasan semáforos o donde van en sentido contrario. Eso no puede estar sucediendo”, finalizó.

Cabe mencionar que el lunes de esta semana se hizo entrega de un aparato alcoholímetro al departamento de Vialidad, el cual utilizarán en los retenes que se instalarán en el operativo anti alcohol.