Se atropella la dignidad de los trabajadores en Delicias

DELICIAS.- El presidente municipal Eliseo Compeán Fernández opinó que se atropella la dignidad de los empleados de la Comisión Nacional del Agua, a quienes la dependencia federal pretendió obligarlos a renunciar bajo amenazas según denunciaron los propios afectados.

Compeán Fernández advirtió que se afectará a numerosas familias que dependen de los trabajadores a quienes la Conagua busca remover, y señaló que esto no es ninguna coincidencia luego de que el año pasado esta zona fuera escenario de la guerra por el agua.

“Es una situación que no debería de estar pasando, son cientos de familias y aparte es la dignidad de la persona, es la dignidad de ellos como trabajadores. No puede ser posible que venga este despido, no puede ser una casualidad que después de los problemas que hemos tenido en la región centro sur, todo el estado de Chihuahua, pues a los meses vienen y quieran despedir a todos los funcionarios, a todos los servidores públicos de Conagua en el estado”, declaró la mañana de este miércoles.

El edil advirtió que no sólo se trata de un agravio a los mismos empleados de la dependencia federal, sino también a todos los agricultores, ganaderos y la ciudadanía en general, señalando que todos los trámites que realizan el gobierno estatal y los municipios deberán efectuarse próximamente en Monterrey.

“Pues de todos es ilógico que el que todos los trámites de nuestros agricultores, todos los trámites que se tengan que hacer, tengan que ir a hacerlos hasta el estado de Nuevo León”, objetó.

Recordó que este año será complicado para la agricultura porque sólo se podrá cultivar el 30 por ciento de la superficie del distrito de riego, pero ahora con estos cambios impuestos por las autoridades federales la situación se agudizará.

Por último, el alcalde llamó a todos los ciudadanos a unirse y fortalecerse para luchar por Delicias, el estado y por el país, porque las acciones del gobierno federal perjudican a todos los mexicanos.

