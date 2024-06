Se capacitan integrantes de la Red de Terapeutas de Delicias

El próximo viernes se tendrá el último de los cinco módulos de capacitación para los integrantes de la Red de Terapeutas del municipio de Delicias, quienes darán atención oportuna a las personas que se encuentren en una crisis suicida y cuyos casos se reporten a través del 911.

Lo anterior lo informó Francisca Mercado Ávila, Coordinadora de Salud Municipal, quien comentó que se está preparando a veintiún terapeutas que formarán parte de la red municipal.

Estos psicólogos estarán capacitados para atender los llamados de emergencia del 911 relacionados con casos de personas que sufran de una crisis nerviosa, con la finalidad de prevenir los intentos de suicidio.

A las personas atendidas, se les dará el seguimiento con alguno de los terapeutas que se tengan en el rol, lo cual es importante porque se está tratando de reducir no sólo los intentos de suicidio, sino también los suicidios consumados, enfatizó la doctora Francisca Mercado.

“Que ya si una persona no pidió apoyo o sus familiares no se dieron cuenta de las intenciones o el pensamiento de alguno de sus familias, hijos, padres, sobrinos, nietos, amigos, ahí ya nosotros pues no podemos apoyar”, aclaró la funcionaria.

Sin embargo, puntualizó que la red de terapeutas sí podrá apoyar cuando se detecte un intento de suicidio o un pensamiento suicida, y cuando entre la llamada al número de emergencias para darle seguimiento.

La Coordinadora de Salud Municipal anticipó que sostendrán reuniones cada uno o dos meses con los integrantes de la red de terapeutas, a fin de brindarles la educación continua en la atención a los ciudadanos y en otros temas como violencia sexual, adicciones y problemas de duelo.

Por último, la doctora Mercado destacó que Delicias será probablemente el primer municipio del estado que cuente con una red de terapeutas para prevenir el suicidio, pues si bien en la ciudad de Chihuahua se cuenta con el Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI), no tiene un rol de terapeutas para atender casos que se reportan a través del 911.