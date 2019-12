Se deben 220 millones de metros cúbicos a Estados Unidos

DELICIAS.- Tras aclarar que son 220 millones de metros cúbicos de agua los que adeuda el Estado de Chihuahua y no los 1 mil millones que Conagua pretende extraer de la presa Boquilla, el diputado federal Mario Mata Carrasco refrendó su apoyo a los productores agrícolas, mientras que Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Aurech, denunció que los agricultores han sido agredidos varias veces por el Gobierno Federal.

En rueda de prensa celebrada en las oficinas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Unidad Conchos, Mario Mata y Salvador Alcántar fijaron nuevamente su postura ante la insistencia de la Conagua de extraer un volumen exorbitante de las presas de la entidad.

Mario Mata, quien es integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, manifestó que apoyará a los agricultores y ganaderos chihuahuenses para que la Federación no los trate mal.

El diputado federal puntualizó que Chihuahua no elude el pago a Estados Unidos del volumen de agua atrasado, el cual –aclaró- es de 220 millones de metros cúbicos y no de 1 mil millones como lo aseguró la directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros. Mata Carrasco señaló que se debe pagar con agua de los escurrimientos, retornos y uso normal del sistema, pero no abriendo las compuertas de las presas cuando no hay siembra, porque técnicamente es inviable.

“De cada litro que se extraiga de Boquilla pues no va a llegar ni medio litro allá a las presas internacionales”, acotó.

El ex alcalde deliciense anticipó que se podría recurrir a la vía legal para continuar la lucha por el agua, afirmando que sí se puede cumplir con el Tratado Internacional y evitar que se extraigan los 1 mil 100 millones de metros cúbicos de las presas Boquilla y El Granero.

No descartó que detrás de la exigencia de Conagua haya otro tipo de intereses aparte de beneficiar a los agricultores tamaulipecos, pues los funcionarios del organismo se negaron a responder cuestionamientos.

Salvador Alcántar, por su parte, expresó no entender por qué el Gobierno Federal ha agredido varias veces a los productores chihuahuenses, al recordar que primero se redujeron los apoyos para el campo, luego se intentó imponer un arancel al agua de riego y después se negaban a otorgarles la concesión completa de las presas.

Apuntó que no hay ninguna nota diplomática por parte del gobierno de los Estados Unidos para exigir la entrega de agua, por lo que no entienden la postura de Conagua.

Destacó que es mucho el apoyo por parte del Gobernador Javier Corral Jurado y los diputados locales hacia los agricultores, quienes –afirmó- están unidos y en efervescencia fuerte, tanta –dijo- que es necesario evitar el desbordamiento de los ánimos porque después “prendan la lumbre y a ver quién la apaga”.

Por último, manifestó que los productores están dispuestos a emprender todas las luchas necesarias, no sólo de carácter legal, pues si por un riego se pelean a “garrotazos” más lo harán por 1 mil millones de metros cúbicos.

