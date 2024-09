Se manifiestan traileros contra la GN en la caseta de la Panamericana; denuncian extorsiones

Un grupo de cerca de veinte camioneros se manifestó esta tarde afuera de la caseta de la Guardia Nacional en la carretera Panamericana, donde denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de los elementos de la corporación, señalando que éstos les pidieron hasta quince mil pesos a dos de sus compañeros por dejarlos ir.

Alrededor de las 12:20 horas de este miércoles varios transportistas estacionaron sus vehículos quinta rueda a un costado de la caseta citada anteriormente, en protesta por el trato que reciben de los uniformados.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Uno de los traileros expresó que el día de ayer, al ir circulando por el puente de Cielo Vista, en el sector Oriente de ciudad Delicias, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, quienes le exigieron la cantidad de quince mil pesos para dejarlo continuar su camino.

“Pedía lana, pero ¿de dónde le voy a dar lana? Me pararon y luego, como no había dónde pararme, siguieron a mi compañero, iba adelante, también lo pararon y luego me pararon a mí. Sí nos dejó ir, pero nos dijo: más adelante los van a morder”, relató.

Foto: Saúl Ponce / El Heraldo de Chihuahua

Y dicho y hecho, metros más adelante del puente los conductores de los dos tractocamiones fueron detenidos nuevamente por otros elementos de la Guardia Nacional.

“Cuando estábamos en la pensión, me dijo: háblale a tu patrón, déjame apago la cámara. Mira, ven pa´cá, vamos a hablar de hombre a hombre. Okey, dime qué es lo que necesitas. Háblale a tu patrón y dile que quiero quince mil lanas por cada camión y no les hago infracción, y no les hago nada y no los meto al corralón”, señaló.

El entrevistado refirió que al comunicarse con su patrón, éste se negó a dar el dinero, por lo que le impusieron una infracción cuyo monto dijo desconocer.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Otro de los afectados denunció que los elementos de la corporación los mantuvieron retenidos desde las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche de ayer, mencionando que los traileros sienten miedo al circular por esta parte del estado, ya que frecuentemente son parados por la Guardia Nacional. Sin embargo, aclararon que esta es la primera vez que les piden dinero.

Cabe mencionar que dentro de la caseta de la Guardia Nacional se encontraban dialogando el representante de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, el empresario afectado y los mandos de la corporación.