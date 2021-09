Sequía dejó descapitalizados a los ganaderos en Saucillo

SAUCILLO.- El repoblamiento del hato ganadero en los municipios de la región centro sur del estado no será tarea fácil, debido a que la sequía prolongada dejó descapitalizados a los productores, quienes en algunos casos se quedaron sin un solo animal porque se vieron obligados a vender rebaños enteros.

Así lo comentó Manuel Balderrama, presidente de la Asociación Ganadera de Saucillo, quien señaló que este mes de septiembre las lluvias se ausentaron y no hubo por lo tanto recarga de agua en los presones de los agostaderos.

“Y hasta ahorita no se ha visto nada de ninguna iniciativa de gobierno para, de alguna forma, aumentar el hato ganadero. Ahorita todos están cruzados de brazos. Las autoridades por desgracia creen que todo es dinero y pues no platican con gente que sepa orientarlos, no se recuperan con dinero (los ganaderos), hay muchas cosas que se pueden hacer”, reclamó el presidente de los ganaderos saucillenses.

Dijo desconocer si los directivos de la Unión Ganadera hayan tenido algún acercamiento con la gobernadora del estado Maru Campos Galván, con la finalidad de gestionar apoyos para el sector.

“Claro que es un gobierno que acaba de entrar y es muy difícil que apenas entren y se noten ellos tan rápido, pero hablando del gobierno federal está todo en el olvido”, señaló Balderrama.

El entrevistado comentó también que este mes de septiembre los trató mal, porque las lluvias no llegaron para recargar los presones donde abrevan las reses. Observó que no llovió parejo en todo el estado de Chihuahua, porque en algunas zonas, como el municipio de Jiménez, la situación es crítica para quienes tienen sus animales en los potreros.

Incluso algunos pequeños productores han tenido que vender todas sus vacas, pues no hay alimento ni agua para sostenerlas, señaló Manuel Balderrama.

Por último, el presidente de la asociación ganadera estimó que en todo el estado el hato se redujo hasta en un cincuenta por ciento, por lo cual urge la implementación de programas para repoblar las tierras de agostadero.

En la zona centro sur de la entidad, predomina la cría de ganado Charolais por su resistencia al entorno semidesértico, mientras que del Hereford o "cara blanca” son pocas las cabezas debido a su mayor susceptibilidad a las enfermedades.