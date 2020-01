Sin firmarse comodato sobre teatro

Delicias.- Ningún contrato o documento para dar en comodato el terreno donde se asienta el Teatro de la Ciudad ha sido firmado con Gobierno del Estado, que mantiene sus intenciones de invertir 8 millones de pesos en la mejora del recinto, afirmó Roberto Carreón Huitrón, Secretario del Ayuntamiento.

Al ser cuestionado en relación con las declaraciones del regidor Jesús Manuel Leyva Holguín, quien aseveró que se podía revertir el comodato puesto que todavía no se aplican los recursos estatales en el teatro, el secretario municipal replicó que no se puede dar marcha atrás a algo que no ha sido todavía signado en el papel.

“No se ha firmado el comodato, sigue perteneciendo el terreno a Delicias. Ya se autorizó que sí se firmara (el comodato), los términos y todo el clausulado, por lo tanto no aplica a no estar celebrado ya el convenio… sí hubo una autorización para celebrarlo”, dijo el funcionario.

Carreón confirmó que sigue en firme la intención del Gobierno Estatal de invertir los 8 mdp en el teatro para hacerle mejoras, pero si se infringe alguno de los clausulados, una vez firmado el contrato, se podría revertir entonces el comodato que será por veinte años.

Puntualizó que después de la celebración del comodato hay un plazo de seis meses para que el Gobierno del Estado realice la inversión mencionada.





